Şanlıurfa'da İş Cinayeti: Eczanenin Tavanı Çöktü, Bir İşçi Öldü

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde tadilat çalışması yapılan bir eczanede meydana gelen çökme facia ile sonuçlandı.

Edinilen bilgiye göre, işçilerin tadilat çalışması yaptığı sırada eczanenin tavanı çöktü. Çöken betonun altında kalan 52 yaşındaki Halil Yıldız ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA