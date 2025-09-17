Motosikletle Otomobil Çarpıştı! 1'i Ağır, 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ-Bingöl yolu Akçakiraz beldesi mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 33 AAR 913 plakalı otomobil ile 23 AFA 725 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak yan yattı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA