Motosikletle Otomobil Çarpıştı! 1'i Ağır, 2 Yaralı

Elazığ'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosikletle Otomobil Çarpıştı! 1'i Ağır, 2 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ-Bingöl yolu Akçakiraz beldesi mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 33 AAR 913 plakalı otomobil ile 23 AFA 725 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak yan yattı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Elazığ
Kaderin Böylesi: Jose Mourinho, Fenerbahçe’den Kovulmasına Neden Olan Takımın Başına Geçiyor! Prensipte Anlaştı, Hayırlı Olsun Yeni Adresi Belli Oldu! Anlaşma Tamam...
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
Mersin’de Kan Donduran ‘Cin’ Vahşeti! 5 Yaşındaki Çocuğunu Katletti… Haykırdığı Sözler Tüyler Ürpertti Mersin’de Kan Donduran ‘Cin’ Vahşeti! 5 Yaşındaki Çocuğunu Katletti
Şanlıurfa'da İş Cinayeti: Eczanenin Tavanı Çöktü, Bir İşçi Öldü Şanlıurfa'da İş Cinayeti
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon