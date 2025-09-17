6 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar Davasında Yeni Gelişme: Sanıkların Cezaları Artırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk davada, 2023 yılının Ekim ayında karar açıklanmıştı. Mahkeme heyeti, “zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklu sanık Kadir İstekli’ye 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel’e aynı suçtan 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel’e ise indirimli olarak 16 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Sanıkların avukatları karara itiraz etti. Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’ne taşındı. Mahkeme, yerel mahkemenin kararını bozarak yeniden yargılama kararı aldı. Bu süreçte tekrar karar açıklayan Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kadir İstekli’ye toplam 36 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel’e ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Firari olan anne Fatıma Gümüşel’in dosyası ise ayrıldı.

Tarafların karara yönelik bir kez daha yaptığı itiraz üzerine dosya, Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi’ne gönderildi. Yargıtay, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini usule aykırı bularak hükmü bozdu. Dosya yeniden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne iade edildi.

CEZALAR BİRER YIL ARTIRILDI

Hürriyet'in haberine göre, Yargıtay’ın bozma kararının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, duruşma açarak dosyayı yeniden değerlendirdi. Mahkeme, sanık Kadir İstekli’yi “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan ise 15 yıl olmak üzere toplamda 37 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu sanık Yusuf Ziya Gümüşel ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 19 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Böylece önceki kararlara kıyasla her iki sanığın cezaları birer yıl artırılmış oldu.

ANNE FATIMA GÜMÜŞEL HAKKINDAKİ SÜREÇ SÜRÜYOR

Olayda adı geçen anne Fatıma Gümüşel’in ise firari olması nedeniyle yargılaması ayrı dosya üzerinden yürütülüyor. Mahkemenin bu dosya ile ilgili süreci önümüzdeki aylarda netleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet