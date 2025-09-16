Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Tutuklandı

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk iddiasıyla başlattığı soruşturmada gözaltına alınan ve Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen 45 şüpheliden 36’sının hakimlikteki işlemleri sona erdi.

Sul ceza hakimliği, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarına bulunduğu 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

16 şüpheli için ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Bayrampaşa Soruşturma
