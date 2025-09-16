Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan Çıkışına Kübra Par'dan Tokat Gibi Yanıt: 'İşgalci ve Soykırımcısınız! '

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kudüs üzerinden hedef alan sözleri tepkilere yol açtı. Tv100 Ana Haber Spikeri Kübra Par da Netanyahu'ya “Hepimiz, hep birlikte haykırıyoruz: İşgalci ve soykırımcısınız” sözleriyle karşılık verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Bu bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Her zaman bizim şehrimiz olacak" sözleriyle hedef alması tepki çekmeye devam ediyor. Netanyahu'ya bir tepki de tv100 Ana Haber Spikeri Kübra Par'dan geldi. Par, canlı yayında Netanyahu’nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs’te çekilen fotoğraflarına dikkat çekerek, “Bu kareler ABD’nin İsrail’in işgal politikalarına verdiği desteğin göstergesidir” dedi.

'HEP BİRLİKTE HAYKIRIYORUZ'

Par ayrıca, Mescid-i Aksa yakınlarında açılan tünellere vurgu yaparak bunların 'yıkım planının bir parçası' olarak görüldüğüne dikkat çekti. Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerine de tepki gösteren Par, şu ifadeleri kullandı: "‘Bu bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil’ diyor. Netanyahu'nun bu sözleri dünyada bu işgale en çok karşı çıkan ülkenin Türkiye, en çok karşı çıkan liderin de Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunun ispatı adeta. Ama Netanyahu'nun şunu anlaması gerekiyor. Hayır orası sizin şehriniz değil. Orası bölünmedi, siz Gazze’yi acımazsızca işgal ettiniz. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil ben, hepimiz, hep birlikte haykırıyoruz. İşgalci ve soykırımcısınız."

