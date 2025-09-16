AKP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hedef Alan Netanyahu'ya Sert Yanıt! 'SÖZLERİ YOK HÜKMÜNDE'

AKP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Binyamin Netanyahu'ya çok sert tepki geldi. AKP Sözcüsü Çelik, "Netanyahu'nun sözleri yok hükmünde" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak "Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek” ifadelerini kullanmasının ardından AKP cephesinden ilk tepki geldi.

AKP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hedef Alan Netanyahu'ya Sert Yanıt! 'SÖZLERİ YOK HÜKMÜNDE' - Resim : 1
AKP Sözcüsü Ömer Çelik

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu'nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.

'İNSANLIĞIN TÜM DEĞERLERİNE DÜŞMANLIK EDİYOR'

Çelik, "Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu'nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netanyahu'nun, insanlığın ortak değeri Kudüs'ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor... İnsanlık bu şebekenin tehditi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir” diye yazdı.

Netanyahu, Kudüs Üzerinden Cumhubaşkanı Erdoğan'ı Hedef Aldı!Netanyahu, Kudüs Üzerinden Cumhubaşkanı Erdoğan'ı Hedef Aldı!Dünya

