Samsun'da Kereste Fabrikasında Korkunç Yangın! Alevler Onlarca Metre Yüksekliğe Ulaştı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Saat 20.30 sıralarında Tekkeköy ilçesinde Örnek Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında çıkan yangında, fabrikadan yükselen duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanıcı ve ahşap malzemeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler onlarca metre yüksekliğe ulaştı, gökyüzü kara bulutla kaplandı. Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA