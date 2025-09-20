AKP'den Özel'in Trump İddiasına Çok Sert Yanıt: 'Siyasi Cehalet Örneği'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak olan görüşmeye ilişkin sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir. Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde bir şeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor" ifadelerini kullandı.

Özel’e sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt veren Çelik, “CHP Genel Başkanının geldiği nokta, siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor. Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğine her alanda olduğu gibi BM toplantısında da bütün dünya dikkat kesilecektir. Cumhurbaşkanımızın dünkü mesajında ifade ettiği gibi, ABD ile ikili ilişkiler ve bölgesel savaşların sona ermesi konuları başta olmak üzere geniş bir gündem ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri tüm dünya tarafından izlenecektir. CHP Genel Merkezinin de bu vesileyle ‘öğrenmeyi öğrenme’ sürecine girmesinde fayda vardır" dedi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’In oğluna ‘Bana bir randevu ayarlarsanız, Trump’la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika’dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum” dediğini öne sürmüş ve bu görüşmenin de bu koşullarla ayarlandığını iddia etmişti.

