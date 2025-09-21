Bayrampaşa Belediye Başkanvekili Seçimi Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 16 Eylül 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Mutlu’nun “rüşvet alma”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “zimmet” suçlamalarıyla tutuklandığı bildirilmişti.

İçişleri Bakanlığı bu gelişmenin ardından 17 Eylül 2025 tarihli onayla Hasan Mutlu’yu görevden uzaklaştırmıştı.

KRİTİK SEÇİM BAŞLADI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin yeni başkan vekilini seçmek üzere 21 Eylül Pazar günü saat 10.00’da toplanacağı bildirilmişti.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti: Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarihli kararıyla tutuklanmıştır. 17.09.2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda Belediye Meclisi, başkan vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 tarihinde toplanacaktır.

GÖZLER BELEDİYE MECLİSİ'NDE

Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili seçimi başladı. Belediye Meclisi'nin seçeceği yeni başkan vekili, Hasan Mutlu hakkındaki yargı süreci sonuçlanana kadar görevi yürütecek.

Kaynak: ANKA