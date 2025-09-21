Gürsel Tekin'den CHP Yöntemine Kritik Davet: 'Altına İmza Atayım'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, TGRT ekranlarında Taksim Meydanı isimli programa canlı yayın konuğu oldu. Tekin, CHP gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

CHP yönetimine seslenen Gürsel Tekin “Gelin tüzüğümüzü alalım. Mahkeme dosyasını alalım. Aklınızı başınıza toplayın. Gelin bir an önce ben ve arkadaşlarım da bu meseleyi derleyip toparlayıp partiyi emanet etmek istiyoruz” dedi.

Tekin, kendisine yöneltilen eleştirilere karşılık olarak, “Karşımda konuşanlar, yüzüme bakınca esas duruşa geçiyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Kayyım Gürsel Tekin

Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vesayet altına alınamayacağını vurgulayarak, “CHP’yi benim kalbimden kimse söküp atamaz. Beni değil, itirafçıları partiden atsınlar” dedi.

"HUKUKÇU DEĞİLİM, KARARI SİZ VERİN"

Tekin, parti yönetimine çağrıda bulunarak, “Gelin tüzüğümüzü ve mahkeme dosyasını birlikte inceleyelim. Ben hukukçu değilim, kararı siz verin, altına imzamı atayım. Daha ne istiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

"CHP VESAYET KABUL ETMEZ"

Partinin köklü geçmişine ve ilkelerine atıfta bulunan Tekin, CHP'nin kimsenin vesayeti altında olamayacağını belirterek, “Aklınızı başınıza toplayın. Biz bu süreci toparlayıp partiyi layıkıyla devretmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Tekin, “Nevrim döndü. Beni partiden atamazsınız. Bu partiye yıllarımı verdim. CHP, itirafçıları değil, emek verenleri sahiplenmelidir” diyerek parti yönetimini bir kez daha eleştirdi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü bir dönemde çok psikolojik baskı altında kaldığını savunan Tekin, “Biz Muharrem’i infaz ettik. Kılıçdaroğlu’nu da sildirdik. Bana geçmez kardeşim, hiç yormayın kendinizi. Ben ne Muharrem İnce’yim, ne de Kemal Kılıçdaroğlu’yum” dedi.

“KILIÇDAROĞLU PIRIL PIRIL BİR İNSAN”

Kılıçdaroğlu’nun bu kadar eleştiriyi hak etmediğini vurgulayan Tekin şu sözlerle destek verdi: Siyaseten Kılıçdaroğlu elbette eleştirilebilir. Ama bir siyasi partinin genel başkanına ne olduğu belirsiz insanlar tarafından hakaret ediliyorsa, CHP İl Başkanı koltuğuna oturmuş bir tanesi, ne olduğu belli olmayan bir insan eski genel başkanına bu lafları ediyorsa. Siz kimsiniz insanların mezheplerini sorguluyorsunuz? Kirli siyasetinize kutsal değerleri niye alet edersiniz? Kılıçdaroğlu, tertemiz, pırıl pırıl bir insandır.”

“İÇİŞLERİ BAKANI’NI 3 KEZ ARADIM”

İstanbul İl Başkanlığı binasına girişine ilişkin de açıklamalarda bulunan Tekin “Barikat sonradan oluştu. İçişleri Bakanı’nı 3 kez aradım. Sayın Bakan da haklı olarak bazı çağrıların olduğunu söyledi. Ben kendi babamın evine polisle girmek ister miydim? Damarlarımı kesseniz CHP’lilik akar. CHP’ye polis isteyen ben değilim” diyerek su atanları da il binasına davet edeceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi