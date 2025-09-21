Soru Bankasında 'Atatürk' Sansürü! O Yayınevine Tepki Yağdı

Çap Yayınları’na ait test kitabındaki matematik sorusunda TL banknotlarındaki Atatürk resminin kapatılıp yerine TL’nin sembolünün konulmasına tepki yağdı. "Atatürk'e sansür" uygulandığını söyleyerek isyan eden vatandaşlara yayınevinden yanıt geldi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Reddit’te geçtiğimiz gün skandal bir paylaşım yapıldı. Öğrencilere yönelik deneme sınavları ve testleriyle bilinen Çap Yayınları’nın matematik soru bankası kitabından çıkan soruda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e sansür uygulandığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Bir matematik probleminin bulunduğu soruda Türk Lirası banknotlarında yer alan Atatürk resmi kapatıldı. Bu gönderinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Yayınevinin nasıl bir motivasyonla Atatürk resmine sansür uyguladığı tartışıldı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Milli Eğitim Bakanlığı'nın meseleyi araştırması gerektiğini savunurken, bazı kullanıcılar da "Atatürk’ün adını her yerden silmeye çalışıyorlar" yorumunu yaptı. Tepkilerin ardından yayınevi sosyal medyadan konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

YAYINEVİ: ATATÜRK'E SAYGI TARTIŞMASIZ

Çap Yayınları’nın açıklamasında "Görselde yer alan banknot çizimleri, tarafımıza ait özgün tasarımlar değil, uluslararası bir görsel sitesinden (Shutterstock) temin edilmiştir. Bu durum kesinlikle bilinçli ya da kasıtlı değildir. Soruda kullanılan temsili görsel, sonraki tüm baskılarda değiştirilmiş ve düzeltilmiştir. Çap Yayınları için Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan saygı tartışmasızdır. Tüm çalışmalarımızda bu hassasiyet gözetilmektedir" denildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Tepki Çeken Olay! Atatürk Büstünü DevirdilerBoğaziçi Üniversitesi'nde Tepki Çeken Olay! Atatürk Büstünü DevirdilerGüncel
Diyanet'ten Tepki Çeken Hutbe: Atatürk Yine AnılmadıDiyanet'ten Tepki Çeken Hutbe: Atatürk Yine AnılmadıGündem

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mustafa Kemal Atatürk Öğrenci
