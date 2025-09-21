Bakan Bolat Yeşil Işık Yaktı: Marketler Pazar Günü Kapalı mı Olacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir marketlerin pazar günü kapatılacağı yönündeki iddialar gündemden düşmezken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bolat, marketlerin pazar günü kapalı olup olmayacağının yanında stokçuluk ile aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara ve bunlarla olan mücadeleleriyle ilgili de bilgiler paylaştı.

Türkiye gazetesinden Berat Temiz'in haberine göre; Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) marketlerin pazar günü kapalı olması talebi hakkında konuşan Bolat, "Perakende işletmelerin çalışma saatleri, üst meslek kuruluşlarının (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) müşterek teklifi üzerine Bakanlığımızca bölge veya ülke düzeyinde belirlenebilir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

'ÇALIŞMA SAATLERİNİ VALİ BELİRLEYEBİLİR'

Mevcut durumda henüz bakanlığa üst meslek kuruluşlarınca oluşturulan müşterek bir teklif ulaşmadığını söyleyen Bakan Bolat, "Bununla birlikte, perakende işletmelerin çalışma saatlerinin il düzeyinde vali tarafından belirlenebilmesi de imkan dâhilindedir" ifadelerini kullandı.

STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYAT

Fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik her türlü girişimi yakından izlediklerini söyleyen Bolat, "Bu bağlamda, bu tür fırsatçı girişimlere yönelik bakanlığımız 81 ilimizde piyasa denetim ve gözetim faaliyetlerine devam ediyor. Günlük olarak yapılan denetimlerde 190 binden fazla firma ve 1,4 milyondan fazla ürün denetlendi. Söz konusu denetimler kapsamında, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 950 milyon TL idari para cezası uygulandı" diye konuştu.

YANILTICI REKLAMLARA REKOR CEZA

Reklam Kurulu tarafından aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara karşı yürütülen çalışmalar hakkında ise Ticaret Bakanı, "2025 yılının ilk sekiz ayında incelenen 18 bin 34 dosyadan 1.035 tanesinin mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmiş olup toplam 173 milyon 128 bin lira idari para cezası uygulandı. Güncel gelişmeler neticesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek mevzuatın hazırlanması konusunda da detaylı çalışmalar yapılıyor" dedi.

SAĞLIK VE GIDADA ŞİKAYET ZİRVEDE

Bakan Bolat, Reklam Kurulu'na yapılan şikayetlerde sağlık ve gıda sektörlerinin de zirvede olduğunu ifade etti. Şikayetlerin büyük bölümünün sağlık, gıda, örtülü reklamlar ve dijital mecralarda yer alan, birden fazla sektörü ilgilendiren reklamlarla ilgili olduğu belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi