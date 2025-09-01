Alışverişte Yeni Dönem: Pazar Günleri Market Alışverişi Tarih Oluyor! "Pilot Bölgelerde Başlayabilir"

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), hazırladığı 2025 İstihdam Raporu’nda dikkat çeken bir öneri sundu. Raporda, marketlerin pazar günleri kapalı olması gerektiği vurgulandı. TPF Başkanı Ömer Düzgün, yüz binlerce çalışanın aileleriyle aynı gün tatil yapamadığını belirterek, bu durumun hem aile bağlarını hem de sürdürülebilir istihdamı olumsuz etkilediğini söyledi. Düzgün, bakanlıklarla görüşülen önerinin pilot bölgelerde başlayabileceğini belirtti.

SEKTÖR "ARA DURAK" OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Türkiye genelinde 100 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlayan yerel perakende zincirleri, özellikle küçük şehirlerde gençler ve kadınlar için önemli bir iş alanı sunuyor. Raporda, 18-30 yaş arasındaki gençlerin perakendeyi kalıcı bir kariyer olarak görmediği, çoğunun sektörü 'ara durak' olarak değerlendirdiği ifade edildi. Kadınların iş yaşamında kalıcı olabilmesi için ise kreş desteği, vardiya düzenlemeleri ve güvenli ulaşım imkanlarının artırılması gerektiği vurgulandı.

"PAZAR TATİLİ SOSYAL HAYATI DENGELER"

Raporda öne çıkan önerilerden biri marketlerin pazar günleri kapalı olması oldu. Bu uygulamanın çalışanların aileleriyle aynı gün tatil yapabilmesini sağlayarak sosyal hayat ve iş hayatı arasındaki dengeyi güçlendireceği belirtildi.

TPF Başkanı Ömer Düzgün, "Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Kendisi hafta içi izinli, eşi hafta sonu, çocuğu okulda. Bu durum aile bağlarını zayıflatıyor, sosyal yorgunluk yaratıyor. Oysa aile birlikte geçirilen zamanla güçlenir" dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİHDAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Düzgün, Cumhurbaşkanı’nın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatarak, "Biz de yerel zincirler olarak bu vizyona katkı sunmak istiyoruz. Pazar günü tatili hem aile yapımız hem de sürdürülebilir istihdam için önemli bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.

PAZAR GÜNÜ MARKET ALIŞVERİŞİ TARİH OLUYOR

Pazar tatili konusunda bakanlıklarla görüştüklerini açıklayan Düzgün, uygulamanın önce pilot bölgelerde başlayabileceğini söyledi. Avrupa’daki örnekleri hatırlatan Düzgün, "Yerel zincirler olarak bu konuda öncü olmaya hazırız. Bu, aynı zamanda gençlerin sektöre bakışını değiştirecek, daha insani bir çalışma kültürü oluşturacaktır. Sektörümüz açısından da en önemlisi, bu uygulama sürdürülebilir istihdamın anahtarıdır." dedi.

"BAKANLIKLARLA GÖRÜŞTÜK, PİLOT BÖLGELERDE BAŞLAYABİLİR"

"Çalışanlar kendilerini değerli hissettiklerinde, sosyal yaşamla iş arasında denge kurabildiklerinde o sektörde uzun yıllar kalmak ister. İşte bu yüzden, pazar günü tatili hem aile hem de perakende sektörü için geleceğe atılmış güçlü bir adımdır" diyen Düzgün, "İlgili bakanlıklarla gerçekleştirdiğimiz Ankara ziyaretlerimizde bu konudaki görüşlerimizi dile getirdik. Öncelikle pilot bölgelerde bu uygulama başlayarak Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de pazar günleri marketler kapalı olabilir. Küçük esnaf için de bu uygulama can suyu olacaktır. Hem yerli ekonomiyi, hem aile yapımızı hem de sürdürülebilir istihdamı güçlendirecek bir adım olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA