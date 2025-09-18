Beklenen Zam Geldi! Market Raflarında Etiketler Tek Tek Değişecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatında artışa gitti. 1 Ekim 2025’ten itibaren çiğ sütün tavsiye satış fiyatı litre başına 18,35 TL’den 19,60 TL’ye çıkarılacak. Bu kararın peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinde de yeni zamları beraberinde getirmesi bekleniyor.

TÜSEDAD’DAN ZAM ÇAĞRISI

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), geçtiğimiz günlerde çiğ süt fiyatlarının güncellenmesi çağrısında bulunmuştu. Dernek, çiftçilerin üretimde ayakta kalabilmesi için fiyatın en az 21 TL olması gerektiğini vurgulamış ve "Çiftçinin ayakta kalması, sanayinin sürekliliğini; sanayinin istikrarı ise tüketicinin güvenli gıdaya erişimini garanti edecektir." açıklamasında bulunmuştu.

YENİ FİYAT 1 EKİM’DE GEÇERLİ OLACAK

TÜSEDAD’ın çağrısının ardından toplanan Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu, 17 Eylül 2025’te aldığı kararla 1 Ekim’den itibaren çiğ süt tavsiye satış fiyatını litre başına 19,60 TL olarak belirledi. Konseyden yapılan açıklamada, baz alınan yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein oranındaki her 0,1’lik değişim için ± 29 kuruş fark uygulanacağı bildirildi. Ayrıca fiyatın Aralık 2025 döneminde yeniden değerlendirileceği duyuruldu.

TÜM SÜT ÜRÜNLERİNE ZAM YOLDA

Çiğ süt fiyatına yapılan artışın, doğrudan süt ürünlerine de yansıyacağı belirtiliyor. Uzmanlara göre peynir, yoğurt ve diğer süt ürünlerinde fiyatların önümüzdeki dönemde artması kaçınılmaz görünüyor.

