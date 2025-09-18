MTV, Araç Muayenesi, Trafik Cezası, IMEI Kayıt, Pasaport… Hepsine Zam Geliyor! İşte 2026 Vergi, Harç ve Ceza Tutarları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 yılıyla birlikte vergi, harç ve cezalar yeniden değerleme oranına göre artacak. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, kalan iki ayda ÜFE sıfır gelse bile en iyimser tahminle yüzde 25’in üzerinde bir zam geleceğini açıkladı. Bingöl, cep telefonu IMEI kayıt ücretinden pasaport harcına, araç muayenesinden trafik cezalarına kadar tüm kalemlerde ne kadar artış olacağını tek tek hesapladı.

"EN AZ YÜZDE 25'LİK ARTIŞ KAÇINILMAZ"

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl

Ozan Bingöl, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede yeniden değerleme oranının, vergi, harç ve cezaların artışında temel parametre olduğunu hatırlattı. Bu oranın her yıl ekim ayında açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ne göre belirlendiğini vurgulayan Bingöl, "Kalan iki ayda ÜFE sıfır gelse dahi, en az yüzde 25’lik bir artış kaçınılmaz" dedi. Cumhurbaşkanının bu oranı artırma veya düşürme yetkisi bulunduğunu belirten Bingöl, "Yine de en iyimser senaryoda bile yüzde 25’ten az bir artış olmayacak" ifadelerini kullandı.

"HİÇ BEKLEMEDEN YAPTIRIN"

Bingöl, özellikle araç muayenesi, pasaport yenileme ve yurt dışı telefon kayıt işlemlerini yıl bitmeden yapmanın avantajlı olacağını belirterek, "Aracınızın muayene tarihi ocak ayına denk geliyorsa hiç beklemeden aralıkta yaptırın. Çünkü yılbaşından sonra en az yüzde 25 daha fazla ödeyeceksiniz" uyarısında bulundu.

HANGİ KALEMLER NE KADAR ZAMLANACAK?

Bingöl’ün hesaplamalarına göre 1 Ocak 2026 itibarıyla öne çıkan kalemlerdeki tahmini artışlar şöyle:

Yurt dışı telefon IMEI kayıt ücreti: 45 bin 614 TL - 57 bin 17 TL

Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL - 1.250 TL

3 yıllık pasaport harcı: 11 bin 274 TL - 14 bin 92 TL

En düşük trafik cezası: 2 bin 167 TL - 2 bin 710 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi (2 yaş, 1.6 motor): 9 bin 627 TL - 12 bin 33 TL

Araç muayene ücreti: 2 bin 620 TL - 3 bin 276 TL

Damga vergisi (aylık beyannamelerde): 665 TL - 831 TL

Cep telefonu hattı özel iletişim vergisi: 570 TL - 712 TL

Kaynak: Haber Merkezi