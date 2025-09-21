Kütahya'da Hissedilen Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde ülkenin çeşitli bölgelerinde art arda depremler yaşanırken, son olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16'da bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntının büyüklüğü 4.2 olarak kaydedildi.

Depremin 9.49 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: AA