Kütahya'da Hissedilen Deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 9.49 kilometre olarak kaydedildi.

Son dönemde ülkenin çeşitli bölgelerinde art arda depremler yaşanırken, son olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16'da bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntının büyüklüğü 4.2 olarak kaydedildi.

Depremin 9.49 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler
Kütahya Deprem
