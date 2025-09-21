Kaçak Keklik Avına Dev Para Cezası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kaçak avcılığa dev para cezası kesildi.

Kaçak keklik avlayan şahıslara toplam 101 bin 710 lira ceza kesildi.

Jandarma ekipleri gelen ihbar üzerine Adilcevaz ilçesinde durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan kontrollerde 3 adet kınalı keklik, 1 adet ses cihazı ve 2 adet tahta kafes ele geçirildi.

Kaynak: İHA