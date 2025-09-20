Kontrolünü Kaybeden Araç Zeytin Bahçesine Daldı

Balıkesir'de bir otomobil kontrolden çıkarak zeytin bahçesine daldı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kontrolünü Kaybeden Araç Zeytin Bahçesine Daldı
Balıkesir’in Erdek ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil zeytin bahçesine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Ali Y. yönetimindeki 10 E 1121 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çarptıktan sonra yol kenarında bulunan zeytin bahçesine giren araç, bir ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan bir kişi, ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

