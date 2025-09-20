Giresun'da Feci Kaza... 1 Ölü, 3 Yaralı

Giresun-Ordu karayolu üzerinde bir otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı.

Giresun'da Feci Kaza... 1 Ölü, 3 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giresun’da bir otomobil, TIR’a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Giresun-Ordu karayolu üzerinde seyir halinde olan Kazım Sağlık yönetimindeki otomobil Keşap ilçesi Yolağzı köyü Geçilmez tüneli girişinde, Gürcistan uyruklu S.Z. idaresindeki TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan otomobil parçalandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsü Kazım Sağlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta yolcu olarak bulunan N.A., G.Ö. ve M.C.S. ise yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Giresun
Seçime Saatler Kala Belgeler Ortaya Çıkarıldı! TFF'den Sadettin Saran'ı Yıkan Karar TFF'den Sadettin Saran'ı Yıkan Karar
Bakanlıktan Rize İçin Acil Destek Adımı Bakanlıktan Rize İçin Acil Destek Adımı
Galatasaray'da Yıldızlar Peş Peşe İmzayı Attı! Hayırlı Uğurlu Olsun Yıldızlar Peş Peşe İmzayı Attı
Vatandaşlar Patlama Sesiyle Sokağa Fırladı, Gerçek Sonradan Ortaya ÇIktı Vatandaşlar Patlama Sesiyle Sokağa Fırladı
ÇOK OKUNANLAR
Netanyahu’dan Kritik Hamle! Suriye’de Ne Planlıyor? Netanyahu’dan Kritik Hamle! Suriye’de Ne Planlıyor?
Kaçak Keklik Avına Dev Para Cezası Kaçak Keklik Avına Dev Para Cezası
Muğla'da Dehşete Düşüren Kaza! 2'si Ağır 4 Yaralı Muğla'da Dehşete Düşüren Kaza! 2'si Ağır 4 Yaralı
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı; Yaralılar Var Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
Kurultay Öncesi Flaş Gelişme: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Temas! Kurultay Öncesi Flaş Gelişme: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Temas!