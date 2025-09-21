Muğla'da Dehşete Düşüren Kaza! 2'si Ağır 4 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla Menteşe’de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında otomobillerden birinden düşerek uçuruma yuvarlanan bir vatandaş, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA