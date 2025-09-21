Kızılırmak’ta Sır Olay! Facia mı, Planlı Cinayet mi? Tüm Gözler Bu Doktorda… Yeni Detaylar Şüpheleri Artırdı

Samsun’da Kızılırmak Nehri’ne düşen otomobilde hayatını kaybeden Gülşah Kıyak ve 1 yaşındaki oğlunun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklu doktor Serdar Kıyak başka biriyle ilişki yaşadığını ve eşi Gülşah’ın bunu öğrendiğini itiraf etti. Serdar Kıyak’ın son iki yıldır psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığını ortaya çıktı. İşte korkunç olayda yeni detaylar…

Samsun’un Bafra ilçesinde, 12 Eylül’de Kızılırmak Nehri’ne sürülen otomobilde hayatını kaybeden Gülşah Kıyak ve bir yaşındaki oğlu Poyraz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Kızılırmak’ta Sır Olay! Facia mı, Planlı Cinayet mi? Tüm Gözler Bu Doktorda… Yeni Detaylar Şüpheleri Artırdı - Resim : 1
Gülşah Kıyak ve 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Kazadan sağ kurtulan “tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanan 33 yaşındaki doktor Serdar Kıyak’ın ifadesi dikkat çekti.

Sabah gazetesinden Kerim Cengil’in haberine göre, Serdar Kıyak kendisiyle aynı hastanede çalışan psikolog Didem C. ile ilişki yaşadığını ve eşi Gülşah Kıyak’ın mesajları gördüğünü söyledi.

Kızılırmak’ta Sır Olay! Facia mı, Planlı Cinayet mi? Tüm Gözler Bu Doktorda… Yeni Detaylar Şüpheleri Artırdı - Resim : 2
Tutuklu doktor Serdar Kıyak

GÜLŞAH KIYAK’IN MESAJLARI

Gülşah Kıyak’ın arkadaşlarıyla yaptığı mesajlaşmalarda eşi Serdar Kıyak’ın bir süredir 1 yaşındaki oğlunu kabullenmediği ve tehditlerde bulunduğunu belirttiği tespit edildi.

Kızılırmak’ta Sır Olay! Facia mı, Planlı Cinayet mi? Tüm Gözler Bu Doktorda… Yeni Detaylar Şüpheleri Artırdı - Resim : 3

ISLAK OLMAYAN KIYAFETLER

Gördü tanıkları, otomobilden yüzerek çıktığını öne süren Serdar Kıyak’ın kenarda beklediğini, suya girmediğini söyledi. Olay sonrası yapılan incelemelerde Kıyak’ın üzerinin kuru olduğu, cep telefonu ve cüzdanının yanında bulunduğu, yardım çağrısı için 112’yi de aramadığı tespit edildi.

Tespitler sonrasında olayın kaza değil cinayet olduğu iddiası daha da güçlendi.

Kızılırmak’ta Sır Olay! Facia mı, Planlı Cinayet mi? Tüm Gözler Bu Doktorda… Yeni Detaylar Şüpheleri Artırdı - Resim : 4

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilerde Serdar Kıyak’ın son iki yıldır psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığını ortaya çıktı.

EVDEKİ ODAYI KİLİTLEMİŞ

Kazanın ardından Kıyak’ın babasının evinde, eşiyle ortak kullandıkları çalışma odasının kapısını kilitlediği ve Gülşah’ın ailesinin içeriye girmesine izin vermediği de soruşturma dosyasına girdi. Serdar Kıyak, bu davranışını “odada ruhsatlı silahlar bulunduğu ve kendisine zarar verilmesinden korktuğu” şeklinde savundu.

Kızılırmak’ta Sır Olay! Facia mı, Planlı Cinayet mi? Tüm Gözler Bu Doktorda… Yeni Detaylar Şüpheleri Artırdı - Resim : 5

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Tutuklanmasının ardından cezaevinde intihara kalkışan Serdar Kıyak’ın Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi ve soruşturma sürüyor.

Kaynak: Sabah

