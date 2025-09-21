Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gazze Pazarlığı' Yanıtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gazze'de vahşeti gündeme getireceğim. 23 Eylül Salı günü, BM Genel Kuruluna hitap edeceğim.14 yıllık kanlı ve karanlık dönemin ardından özgürlüğe kavuşan Suriye'nin yeni yönetiminin orada bulunması bizim için sevindiricidir.

Türk Amerikan iş çevreleriyle bir araya geleceğiz. 25 Eylül'de dostum Trump ile görüşeceğiz.



(Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'ın oğlu ile 'Gazze pazarlığı' yaptığı iddiası) Ne pazarlığı? Buna inanmıyorsunuz değil mi? Yanımızda mıydı? Sağıra hakaret etmek istemem ama sağır duymaz uydurur. Bu adam durmadan uyduruyor. Parti Sözcümüz gereken cevabı verdi. Biz de en yakın zamanda cevabımızı vereceğim. Biz hiçbir şeyi Özgür Özel'e sorarak yapmıyoruz. Zaten bu işlerden anlamaz. Sayın Trump ile herhangi bir alışveriş yapacak olursak oğluyla yapmama gerek yok bizzat kendiyle yaparım."

