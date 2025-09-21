Beştepe'den Dikkat Çeken Çıkış: Komisyon İmralı'yı Ziyaret mi Edecek?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası başlayan barış süreci Meclis'te devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Uçum, komisyon çalışmalarının üç aşamada ilerlemesi gerektiğini belirterek, “Dinleme, hukuk önerisi ve demokrasi raporu sıralaması bozulmamalı” dedi.

Mehmet Uçum, "Terörsüz Türkiye’ye geçiş" diye adlandırdığı süreç ile ilgili "Komisyonun ilk aşamada yoğunlaştığı dinleme faaliyeti, geçiş sürecinin doğru ele alınması açısından önemlidir. Kesin silah bırakmanın pratik teyidiyle birlikte komisyonun işin hukuku bakımından bir inisiyatif alacağı beklentisi var" diye konuştu. Uçum, komisyonun son aşamada da demokrasiye ilişkin bir perspektif raporu hazırlaması gerektiğini söyledi.

ÇALIŞMANIN SIRASI

Uçum, Komisyonun çalışmalarının belirli bir sırayla ilerlemesi gerektiğini belirterek şu sırayı paylaştı:

"I. Çalışma – Dinleme faaliyetinin tamamlanması.

II. Çalışma – Geçiş sürecine ilişkin kesin silah bırakmanın pratik teyidine bağlı olarak hukuksal önerilerin geliştirilmesi.

III. Çalışma – Demokratik standartları ilerletme raporunun hazırlanması.

Genel İlke: Bu sıralamanın bozulmaması ve iç içe geçmemesidir."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum

'İMRALI MECLİS VE KOMİSYONUN TAKDİRİNDE'

Mehmet Uçum, bahsettiği maddeleri şöyle sıraladı:

Dinleme Faaliyeti:

Komisyonun ilk aşamada yoğunlaştığı dinleme faaliyeti, Terörsüz Türkiye’ye geçişin sosyal ve siyasal süreçlerde doğru bir yaklaşımla ele alınmasına önemli katkı sağladığı için anlamlıdır. Bu noktada “Komisyon adına küçük bir heyetin İmralı’da dinleme yapma önerisi” Meclis Başkanlığının ve Komisyonun takdirindedir. Böyle bir dinlemenin de faydalı olacağı öngörülebilir.

Komisyonun dinleme faaliyeti, hem geçiş sürecinin hukukunu doğru belirlemek hem de demokrasi perspektifinin hukuksal yaklaşımlarını isabetli tespit etmek için bir hazırlık çalışması olarak nitelenebilir.

Komisyonun dinleme faaliyeti sonunda raporlar çıkarması bekleniyor. Komisyon, raporlar açısından geçmiş birikimi de dikkate alabilir. Bu konuda TBMM’nin 2013 Kasım ayında tamamlanmış Araştırma Komisyonu raporu, 2013 yılında Akil İnsanlar Heyetinin yedi bölgeye ilişkin hazırladığı raporlar çok önemli veriler, tespitler ve talepler içeriyordu. Bunların önemli bir bölümünün yasal ve idari gereği 2013 ve 2014 yıllarında yapıldı.

Komisyon dinleme faaliyetinden, geçiş sürecinin hukuk önerisini oluşturma çalışmasına geçmenin eşiğinde duruyor. Bu eşiğin aşılması için münfesih terör örgütünün kesin silah bırakma kararı, pratik olarak da teyit edilmelidir. Silah bırakma mekanizmasının kesintisiz işletilmesi ve bunun teyidi geçiş süreci hukuku için şarttır. Aksi halde Komisyon dinleme faaliyetini sürdürür ve bir sonraki adım için pratik teyit bekler. Bu zaman kaybına sebebiyet verecek unsurlara ise devlet göz yummaz.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

Geçiş Sürecinin Hukuksal Yaklaşımı:

Kesin silah bırakmanın pratik teyidiyle birlikte Komisyonun işin hukuku bakımından bir inisiyatif alacağı beklentisi var. Diğer deyişle ancak pratik teyitten sonra Komisyondan geçiş sürecinin hukuk önerisini yazmasının beklenmesi doğru ve makuldür.

Bu beklentinin bir sebebi Komisyonun hukuksal yaklaşım geliştirmeyi görevleri arasına almış olmasıdır. Diğer sebebi de geçiş sürecinin kesin silah bırakmanın pratik teyidine bağlı olarak bir hukuksal planlamayla tamamlanması zorunluluğudur.

Komisyonun, kendisinin de belirlediği gibi, öncelikli görevi Terörsüz Türkiye’ye geçişin hukuku konusunda TBMM’ye olabildiğince geniş mutabakatla tavsiyelerde bulunmaktır. Pratik teyitten sonra geçiş süreci kanun teklifi için Komisyonun bir hukuksal rapor oluşturması mümkün hale gelir. O zaman TBMM’nin 1 Ekim 2025 günü başlayacak yeni yasama yılının başlarında Terörsüz Türkiye’ye geçiş süreci kanun teklifinin gündeme gelmesi yüksek ihtimal olur.

Demokrasiyi İlerletme Raporu:

Komisyonun, kesin silah bırakmanın pratik teyidinin ardından, geçiş sürecinin hukukuna ilişkin yaklaşımlarını içeren öneri raporunu TBMM Başkanlığına sunduktan sonra son çalışmaya geçmesi beklenir. Son çalışma, Komisyonun adında yer alan demokrasi kavramının bir gereği olarak demokrasiyi ilerletmeye ilişkin bir perspektif raporunun hazırlanmasıdır. Bu raporun da TBMM Başkanlığına sunulmasıyla birlikte Komisyonun görevini tamamladığı kabul edilmiş olur.

