Berhan Şimşek'ten Kurultay İddialarına Yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 21. Olağanüstü Kurultay’da CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayan ancak geçerli süre içerisinde başvurusunu tamamlayamadığı için aday olamayan eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’in kurultayın iptali için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulunduğu iddia edilmişti.

BERHAN ŞİMŞEK YALANLADI

Berhan Şimşek, söz konusu iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şimşek, bazı televizyon kanallarında ve sosyal medyada çıkan 21. Olağanüstü Kurultay ile ilgili haberlerin asılsız olduğunu ifade etti. İptal için herhangi bir başvurusu olmadığını belirten Şimşek, söz konusu haberlere itibar edilmemesini istedi.

Kamuoyuna

Bazı televizyon kanallarında ve sosyal medyada benim de genel başkan adayı olduğum 21. olan üstü kurultay’la ilgili çıkan haberler asılsızdır.

İptal için herhangi bir başvurum olmadı.

Bu konuda asparagas haber yapan gazeteci kılıklı trollere itibar etmemenizi rica… — Berhan Simsek (@Berhansimsek) April 9, 2025

Kaynak: ANKA