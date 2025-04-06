CHP Kurultayı'nda Gergin Anlar! Özgür Özel ile Berhan Şimşek Tartıştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 'partiye kayyım atanmasını engellemek amacıyla' aldığı karar doğrultusunda, 21. Olağanüstü Kurultayı'nı bugün Ankara'da gerçekleştirdi. Genel Başkan Özgür Özel'in yeniden genel başkanlığa aday olduğu kurultayda, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de aday olacaklarını açıklamıştı. Ancak Ümit Uysal, kurultay başladıktan bir saat sonra adaylıktan çekildi. Berhan Şimşek ise başvurusunu zamanında yapamadı ve Özgür Özel kurultayda tek aday oldu.

ÖZGÜR ÖZEL İLE TARTIŞTI

Genel başkanlığa aday olamayan Berhan Şimşek, kurultay salonunda Özgür Özel'in bulunduğu bölüme gelerek, sitem etti. Özel'in, Şimşek'i sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi