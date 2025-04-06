CHP Kurultayı'nda Gergin Anlar! Özgür Özel ile Berhan Şimşek Tartıştı

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, eski Milletvekili Berhan Şimşek, topladığı 97 imzayı 5 dakika geç teslim ettiği için genel başkan adaylığının kabul edilmediğini belirterek, Genel Başkan Özgür Özel'e sitem etti. Şimşek, yaptığı açıklamada, "Geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 'partiye kayyım atanmasını engellemek amacıyla' aldığı karar doğrultusunda, 21. Olağanüstü Kurultayı'nı bugün Ankara'da gerçekleştirdi. Genel Başkan Özgür Özel'in yeniden genel başkanlığa aday olduğu kurultayda, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de aday olacaklarını açıklamıştı. Ancak Ümit Uysal, kurultay başladıktan bir saat sonra adaylıktan çekildi. Berhan Şimşek ise başvurusunu zamanında yapamadı ve Özgür Özel kurultayda tek aday oldu.

ÖZGÜR ÖZEL İLE TARTIŞTI

Genel başkanlığa aday olamayan Berhan Şimşek, kurultay salonunda Özgür Özel'in bulunduğu bölüme gelerek, sitem etti. Özel'in, Şimşek'i sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

CHP’de Olağanüstü Kurultay Günü... Özgür Özel'den Flaş AçıklamalarCHP’de Olağanüstü Kurultay Günü... Özgür Özel'den Flaş AçıklamalarGüncel
CHP Kurultayı'nda Flaş Gelişme, Tek Aday Özgür ÖzelCHP Kurultayı'nda Flaş Gelişme, Tek Aday Özgür ÖzelSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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