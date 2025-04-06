'Muhalefetin Adayı Kim Olmalı' Anketindeki İmamoğlu Detayı Dikkat Çekti

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağını dair yapılan bir anketin daha sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. İmamoğlu'nun tutuklanmasından önce yapılan ankette CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu birinci sırada çıktı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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'Muhalefetin Adayı Kim Olmalı' Anketindeki İmamoğlu Detayı Dikkat Çekti

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edilmeden ve gözaltına alınmadan önce yapılan ‘Muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı?’ sorulu anketin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Özdemir Araştırma tarafından 10-17 Mart tarihleri arasında 2206 kişinin katıldığı ankette Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın oldukça yakın sonuçlar alması dikkat çekti.

ANKETTEN EKREM İMAMOĞLU ÇIKTI

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 45,7’si İmamoğlu’nun muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olması yönünde tercihte bulunurken, yüzde 42,7’si ise Mansur Yavaş’ın muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olması yönünde görüş bildirdi.

Katılımcıların yüzde 5,4’ü ‘diğer’ isimler yönünde görüş bildirirken, yüzde 4,8’i CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, yüzde 1,2’si ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olması yönünde tercihte bulundu.

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