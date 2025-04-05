Dikkat Çeken Anket: Türkiye'de Muhalefet Etkin mi?

Asal Araştırma, mart ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Sonuçlara göre vatandaşların yüzde 58,5'i muhalefetin etkin olmadığını düşünüyor.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Dikkat Çeken Anket: Türkiye'de Muhalefet Etkin mi?

Türkiye siyasetinde hareketli bir dönem yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından muhalefet partileri adalet çağrısı yapmıştı. Tutuklama kararlarına tepki gösteren CHP'de ise partiye kayyım atanma ihtimaline karşı olağanüstü kurultay kararı alınmıştı. Yarın gerçekleşecek kurultay öncesi dikkat çeken bir anket yayımlandı.

Dikkat Çeken Anket: Türkiye'de Muhalefet Etkin mi? - Resim : 1

TÜRKİYE'DE MUHALEFET ETKİN Mİ?

Asal Araştırma, mart ayında 2 bin katılımcıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Vatandaşlara, "Türkiye’de muhalefetin etkin olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

'Evet' diyenlerin oranı yüzde 33.3 olurken, 'Hayır' diyenlerin oranı 58.5 oldu. Yüzde 8.2 ise 'Fikrim yok' yanıtını verdi.

Dikkat Çeken Anket: Türkiye'de Muhalefet Etkin mi? - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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