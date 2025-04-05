Facebook'a 'İmamoğlu' Baskısı: Karşı Durduğumuz İçin Cezalandırıldık

Görevden alınan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesto gösterilerinde yüzlerce genç tutuklanırken, sosyal medyadaki paylaşımlara yönelik olarak da hükümet cephesinden erişim engeli ve içerik kaldırma talepleri ilgili şirketlere iletildi.

Bu kapsamda Facebook’un da sahibi olan Meta şirketine, dün kendilerine iletilen içerik sınırlama taleplerini uygulamadığı gerekçesiyle para cezası kesildi.

'CEZALANDIRILDIK'

Politico’da yer alan habere göre Meta sözcüsü, hükümetin İmamoğlu protestolarıyla ilgili sosyal medya içeriklerinin kaldırılması doğrultusunda baskı yaptığını ancak şirketin bu taleplerin kamu yararına aykırı olduğunu belirterek bu talepleri geri çevirdiklerini belirtti.

Meta sözcüsü, hükümetin taleplerine karşı durdukları için cezalandırıldıklarını belirtirken, kendilerine kesilen ceza miktarına dair herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

2024 YILINDA 5677 BAŞVURU

Meta, açıkladığı 2024 yılı şeffaflık raporuna göre, hükümet yetkililerinden 5677 içeriğin kaldırılması talebinde bulunurken, Meta bu taleplerin yüzde 40’ına olumlu dönüş yaparak içerikleri kaldırdı.

Kaynak: Haber Merkezi