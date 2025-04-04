Adaylığını Açıkladı! Özgür Özel'e Rakip Çıktı

CHP'nin 6 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği olağanüstü kurultay için geri sayım sürerken, flaş bir gelişme yaşandı. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kurultayda parti liderliğine aday olduğunu duyurdu. Uysal, partisinin olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirterek, yaşanan ağır ekonomik, sosyal ve siyasi krizi aşmak için birleşerek hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Adaylığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ilan eden Uysal, şu ifadeleri kullandı:

'BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ'

"Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor. Yaşanan olağanüstü gelişmeler karşısında partimizin uğradığı saldırılarla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizi dikkate alarak bu süreci sağduyu ile yönetmemiz birleşe birleşe aşmamız birleşe birleşe kazanmamız gerekiyor.

Milli mücadele döneminin en zorlu zamanlarında dahi demokratik teamülleri ve süreçleri ısrarla sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışan partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri uygulamaya almaktır. Demokrasiye katkı sunmak, olağanüstü şartlarda gittiğimiz olağanüstü kurultayımızdan topluma güçlü bir demokrasi ve birliktelik mesajı vermek için, Anadolu’nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak harekete geçirmek için, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu esaretten kurtarmak için, Cumhuriyet Halk Parti’mizin bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmesi için, Türkiye’mizi kurucu değerlerimiz üzerinden yeniden inşa etmek üzere vazifeye atılmak için, içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını önemsemeden, 33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum."

ÜMİT UYSAL KİMDİR?

Ümit Uysal, 1970 yılında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde doğdu. Öğretmen bir baba ve ailenin çocuğu olarak büyüyen Uysal, çocukluk yıllarını Antalya’da geçirdi. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında Antalya Lisesi Pansiyonu kapandığı için ortaokul ve liseyi İzmir’de devlet parasız yatılı olarak tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Üniversite yıllarında edebiyat dergilerinde öyküler yazmış ve sinema ile tiyatroya ilgi duymuştur.

Ümit Uysal, 1991 yılında Antalya'da avukatlık yapmaya başlamış ve aynı yıl Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'ne katılmıştır. CHP'deki siyasi yolculuğu, il yönetim kurulu üyeliği ve gençlik kolları başkanlığı gibi görevlerle devam etti. 2001 yılında, sadece 31 yaşında, CHP Antalya İl Başkanı seçildi. Uysal'ın il başkanlığında CHP, 2002 genel seçimlerinde Antalya'dan 8 milletvekili kazandı.

Ümit Uysal, 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkan adayı olarak gösterildi ve Muratpaşa halkının tercihiyle belediye başkanı oldu. Belediyede gerçekleştirdiği projelerle birçok ulusal ve uluslararası ödül kazandı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, Muratpaşa halkından yüzde 65 gibi bir rekor oy alarak yeniden başkan seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Ümit Uysal, İngilizceyi iyi derecede bilmektedir. Ayrıca, "Lavinya'nın Aşkla İmtihanı" adlı bir öykü kitabı da bulunmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi