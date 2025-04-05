Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'ndan 86 Milyona Yeni Mesaj: 'Korkma'

23 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son mesajında 86 milyona seslendi: "Korkma! Gaflet, dalalet içinde olanlardan korkma! Cesaret, kararlılık, asla vazgeçmemek şiarımız olsun!"

Onur Özovalı Onur Özovalı
Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'ndan 86 Milyona Yeni Mesaj: 'Korkma'

19 Mart'ta evinden 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamasıyla gözaltına alınan ve 23 Mart'ta 'yolsuzluk'tan tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığıyla sosyal medya platformu X hesabından bir mesaj daha paylaştı.

'SON ÇIRPINIŞLARI'

86 milyona seslenen İmamoğlu, paylaşımında şunları söyledi:

"Tümüyle yasal bir zeminde, kişisel hak ve özgürlükler çerçevesinde fikirlerini beyan edenleri, paylaşımda bulunanları, gösteriye katılanları, boykot etme hakkını kullananları korkutmayı; süper hızla gözaltına almayı, tutuklamayı, hapse atmayı, tehdit etmeyi kendine hak gören iktidar; miadını tamamlamıştır. Bunlar, çaresiz ve zavallı bir avuç insanın koltuklarını korumak için yaptıkları son çırpınışlardır. Bu anlayış, iktidarını kaybetmemek adına her şeyi mübah görür.

86 milyon insanımıza, gençlerimize, kadınlara, emekçilere, işsizlere, emeklilere, sanatçılara milletimizle hatırlatıyoruz: Korkma! Gaflet, dalalet içinde olanlardan korkma! Cesaret, kararlılık, asla vazgeçmemek şiarımız olsun! MİLLET BÜYÜKTÜR!"

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Kaynak: Haber Merkezi

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