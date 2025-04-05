Türkiye'de İfade Özgürlüğü Var mı? Dikkat Çeken Anketten Çarpıcı Sonuç

Özdemir Araştırma, 10-17 Mart tarihleri arasında 2 bin 026 kişiyle bir anket gerçekleştirdi. Ankette katılımcılara "Türkiye'de ifade özgürlüğü konusunda mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 50.2'si 'Özgür değiliz' yanıtı verirken; özgür olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 37.1'de kaldı. Yüzde 12.7'si ise 'Ne özgürüz ne değiliz' yanıtını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi