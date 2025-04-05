Türkiye'de İfade Özgürlüğü Var mı? Dikkat Çeken Anketten Çarpıcı Sonuç
Türkiye'de ifade özgürlüğüne dair dikkat çeken bir anket yayımlandı. Ankete katılanların yarısından fazlası Türkiye'nin ifade özgürlüğü konusunda özgür olmadığını düşünüyor.
Özdemir Araştırma, 10-17 Mart tarihleri arasında 2 bin 026 kişiyle bir anket gerçekleştirdi. Ankette katılımcılara "Türkiye'de ifade özgürlüğü konusunda mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye soruldu.
Ankete katılanların yüzde 50.2'si 'Özgür değiliz' yanıtı verirken; özgür olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 37.1'de kaldı. Yüzde 12.7'si ise 'Ne özgürüz ne değiliz' yanıtını verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Türkiye'ye En Çok Düzensiz Göçmen Yollayan Ülke Belli Oldu! Suriye Değil