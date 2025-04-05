Belediye Çalışanı Genç Kadının Kahreden Ölümü

Düzce Belediyesi çalışanı Habibe Sert (39), gece sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu evinde hayatını kaybetti.

Düzce Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görevli kıymetli çalışma arkadaşımız Habibe Sert’in vefatını üzüntüyle öğrendik. Cenazesi bugün (5 Mart 2025) Hamidiye Camiinde kılınacak ikindi namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve mesai arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA