CHP Kurultayında Kriz! Aday Olamayan Berhan Şimşek Nefret Kustu

CHP'nin bugün düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayı Ankara'da gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de aday oldu. Ancak Ümit Uysal, kurultay başladıktan bir saat sonra adaylıktan çekildi. Berhan Şimşek ise başvurusunu zamanında yapamadığı için Özgür Özel, tek aday olduğu kurultayda yeniden başkan seçildi.

Genel başkanlığa aday olamadığı için öfkelenen Berhan Şimşek, kurultay salonunda Özgür Özel'in yanına giderek ona tepki gösterip binadan ayrılırken de CHP liderine sert sözlerle yüklendi. Şimşek, "Dün akşamdan beri yaşadığımız şu, imzaları topluyoruz aradan bir saat geçiyor, 5 imza, 6 imza geri çekiliyor. Büyük baskı altında, büyük bir uğraşla, bir saatlik uykuyla ve konuşma metnini yazarak salona geldim. Partililer de delegeler de şahit, salondan içeriye girebiliyor musunuz' Arkadaşlar içeriye 5 dakika geç girdi. İnanılır gibi değil" diye konuştu.

'HIZLANDIRILMIŞ YAPI '

Genel başkan adaylığı için 97 imza topladığını ama adaylık başvurusu yapamadığını belirten Şimşek, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda listelerin Başkanlık Divanı'na 4 saat sonra verildiğini söyledi. Şimşek, "Hızlandırılmış bir kurultay, hızlandırılmış bir saat, hızlandırılmış bir yapı" dedi.

'CHP ÖRGÜTÜ KİMSENİN HOLDİNGİ DEĞİL'

Kurultay kararının 15 gün önce alındığını hatırlatan Berhan Şimşek, şöyle konuştu:

"10 gün tatil, 3 gün de bayram ve adaylar yarışacak. Nasıl yarışacak? Çok üzgünüm. Neler söyleyeceğimden korktular. Neden Tayyip'in karşısında ayağa kalktın? 'Tayyip Erdoğan 'şaibeli kurultay' dediğinde, şaibe varsa çıkıp söylemeyen hukuksuzdur, haksızdır. Atatürk kadar konforum yok' dedin. MİT Müsteşarı'na üyeleri sormaya kalktın. Komik komik işler güçler ortaya koydun. Temmuz ayında saat 9'da ışığı kapattın, açtırdın. En önemli önerisi 1400 liralık rakı 140 lira olacak. Yapılan gafların haddi hesabı yoktur. Bunları parti örgütü ile paylaşmamız gerekirdi. Tek aday ve blok liste ile seçime gidiliyor. CHP kimsenin holdingi değildir, CHP örgütü kimsenin marabası değildir."

'ADAYLIĞINI ŞİMDİDEN AÇIKLA'

Genel Başkan Özgür Özel'e hayırlı olsun dediğini söyleyen Şimşek, "Sayın Özgür Özel, kutluyorum sizi. Şimdi santraforun biri yok, Kemal Bey yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden açıklayabilirsin. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Partim adına büyük acı duyuyorum. Arkadaşlar, ben bu partide duvarlara CHP yazarken, sayın Özgür Özel ve yanındakiler kısa pantolonla geziyordu" dedi.

'KONUŞACAKLARIMDAN KORKTULAR'

Sosyal medyadan kendisine yapılan eleştirenlere yeni bir paylaşım yaparak yanıt veren Berhan Şimşek, "Sosyal medyadan Eleştirenlere ve destek verenlere hepsine teşekkür ediyorum yeterli imzanın üzerine çıkmamıza rağmen adaylık başvurumuz kabul edilmemiştir İstiklal Marşı’nın ilk kelimesi korkmadır sanıyorum konuşacaklarımdan korktular" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan Eleştirenlere ve destek verenlere hepsine teşekkür ediyorum yeterli imzanın üzerine çıkmamıza rağmen adaylık başvurumuz kabul edilmemiştir İstiklal Marşı’nın ilk kelimesi korkmadır sanıyorum konuşacaklarımdan korktular. — Berhan Simsek (@Berhansimsek) April 6, 2025

Kaynak: AA