AKP'den Özgür Özel'e Bir Tepki Daha

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmasında iktidara yönelik olarak kullandığı 'cunta' ifadelerine AKP cephesinden tepkiler üst üste geliyor.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özgür Özel'e yanıt verdi.

Çelik yaptığı paylaşımda Türkiye'nin siyasi tarihinde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisinin her zaman CHP olduğunu ifade ederek "Demokratik siyasi sözlükte 'CUNTA EŞİTTİR CHP' yazar" ifadelerini kullandı.

'SİYASİ CEHALETTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR'

Çelik, Özgür Özel'in siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmediğini belirterek, Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir. Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar" sözlerini sarf etti.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği siyasi mücadelesi sayesinde Türkiye demokrasisi üzerindeki bütün gizli ve açık cuntaların etkisiz hale geldiğini belirterek, "Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da 'Yassıada zihniyetine biat' etmiştir" ifadeleriyle paylaşımını tamamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük olarak “cunta yönetimi” ifadesini kullanmış.

Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur.

Demokratik siyasi sözlükte “CUNTA EŞİTTİR CHP” yazar.

Özgür… — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 6, 2025

İLK TEPKİ HAYATİ YAZICI'DAN GELMİŞTİ

Özgür Özel'in kurultayda yaptığı konuşmaya ilk tepki AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan gelmişti.

Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin Genel Başkanı, bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden halkımızın büyük desteğini alarak zaferle çıkan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 'cunta başkanı' diye hedef alarak tehlikeli ve çirkin bir siyaset yolu izlemeye devam etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP’nin genel başkanı, bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden halkımızın büyük desteğini alarak zaferle çıkan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. @RTErdogan’ı ‘cunta başkanı’ diye hedef alarak ‘tehlikeli’ ve ‘çirkin’ bir siyaset yolu izlemeye devam etmektedir.



Her seçimde… — Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) April 6, 2025

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi