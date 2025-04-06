Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Dikkat Çeken Açıklama: 'Muhalefet Boykottan Sonuç Alamadı'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 50 kişinin İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanması sonrası ülkede birçok protesto gösterileri düzenlendi. Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan ve gözaltına alınan çoğu öğrenci yüzlerce kişi gündeme otururken, 301 öğrencinin Ramazan Bayramı'nı cezaevinde tutuklu olarak geçirmesi de tepki çekti. Halen 299 öğrencinin tutuklu bulunduğu ülkede boykot çağrıları da yükseldi.

İlk olarak eylemci öğrencilerin talep ettiği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de parti olarak destek verdiklerini açıkladığı boykot listesinde, çoğunlukla iktidarla yakın ilişkileri olduğu bilinen şirket ve kuruluşlar bulunuyor. Muhalefet büyük ölçüde boykot eylemine destek verirken, iktidar kanadı ise duruma tepki gösteriyor.

'MİLLİ EKONOMİYE ZARAR VERMEK HEDEFLENİYOR'

Son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da, boykot kararını eleştiren ve kötü niyetli olduğunu iddia eden bir yazı yayımladı. Uçum, yazısında küresel emperyalizmin milli devletlere, milli değerlere, doğal aileye ve bireye saldırdığını söyleyerek, demokratik kılıf giydirilen bir neoliberal siyaset tarzının kaos ve saf kötülüğün aracı haline getirildiğini yazdı.

"Milli devletlerin iç siyasetine zehirli bir siyaset tarzı enjekte ediliyor" diyen Mehmet Uçum, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Fahiş fiyatlı, sağlığa zararlı, aldatıcı ya da tekelleşmeye dayalı ürünlerin, yine tüketici haklarını, çocuk haklarını ve temel özgürlükleri ihlal ederek üretilen ürünlerin yahut insanlık suçu işleyen devletlerle (örneğin İsrail’in Gazze’deki soykırımı gibi) ilişkili firmaların ürünlerinin boykot edilmesi meşru bir eylemdir ve demokrasi hukukuyla uyumludur. Ancak milli ekonomiye zarar vermeyi hedefleyen, gayrimeşru siyasi sonuç elde etmeye çalışan veya firmaları siyaseten taraf tutmaya zorlayan boykotlar meşru ve demokratik değildir, yıkıcı eylemlerdir. Kişileri bu tip eylemlere katılmaya teşvik, tahrik ve zorlama fiilleri ise ceza mevzuatında olan bazı suçları oluşturur ve yaptırıma tabidir."

'MUHALEFET BOYKOTTAN SONUÇ ALAMADI'

Türkiye'de bugünlerde yapılan boykot eyleminin de bu kapsamda olduğunu iddia eden Uçum, şunları yazdı:

"Muhalefetin mandacı kesimi ilkin, halen devam eden, milli ve yerli firmaların ürünleri için boykot çağrısı yaptı. Bu arada Türkiye’nin tüm ticaretini hedef alan bir günlük tüketim boykotu da denediler ama sonuç alamadılar. Her iki eylem de normalde meşru ve hukuka uygun demokratik bir eylem olan boykotun emperyalizm ve mandacı işbirlikçileri eliyle bir operasyon aracına dönüştürülmesinin somut kanıtıdır.

Emperyalist bir proje olarak geliştirilen yeni nesil eylemler şu özellikleri taşır: Birincisi olağan şartlarda demokratik eylem kabul edilen toplantı, gösteri yürüyüşü, protesto, boykot ve kişilerin bireysel veya kolektif her türlü kendilerini ifade etme imkânlarını meşru hedef ve amaçlardan kopartarak deforme etmek. İkincisi deforme edilmiş demokratik eylem imkânlarını demokrasi hukukunu ihlal eden araçlara dönüştürmek yani kasti olarak hukuk dışı eylemler olmasını sağlamak. Üçüncüsü bu eylemlerle kaos ortamı oluşturmak, toplumda devlet zaafı ve yönetilemezlik algısını hakim kılmak.

Hukuk ihlaline dayalı yeni nesil eylemlerin başlıcaları ise şunlardır:

- Bir kısım genci kitle gücü olarak kullanmaya çalışan, sembolizmle desteklenen üniversite ve sokak eylemleri ile vandalizm.

- Milli ve yerli firmaları hedef alan siyasi amaçlı ekonomik ve ticari boykot.

- Tüketicinin tüm ekonomiyi hedef alan siyasi amaçlı alışveriş boykotu (tüketim boykotu).

- Genel ekonomik faaliyetin siyasi amaçlı olarak ülke çapında durdurulması.

'KAOS ÇIKARMAK İSTİYORLAR'

Global merkezlerin başka hukuk dışı eylem tarzları geliştireceği de ihtimaldir. Tüm bu yeni nesil emperyalist proje eylemlerin görüntüde hak ve adalet dili olsa da hedef meşru talepler ifade etmek, amaç bir hakka ulaşmak değildir. Hedef sosyal, siyasi ve ekonomik bir kaos çıkarmaktır. Amaç küresel emperyalizme ve neoliberal politikalara hizmet edecek bir yönetimin işbaşına gelmesini sağlamaktır."

Boykot eylemine yönelik eleştirilerinin ardından Mehmet Uçum, Türkiye devletinin emperyalistler ve işbirlikçilerinin operasyonlarına asla müsaade etmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi