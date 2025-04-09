Özgür Özel İlk Kez Açıkladı: 'Kurultay Başvurusunu Gizli Yaptık Çünkü...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 21. Olağanüstü Kurultay’da rekor sayılabilecek bir destekle yeniden genel başkanlığa seçildi. Kurultayda, CHP tarihinde 1967’den bu yana ilk kez, genel başkanın sunduğu anahtar listenin tamamı delegeler tarafından kabul edilerek Parti Meclisi’ne girmeyi başardı.

Kurultayın ardından Nefes gazetesinden Deniz Zeyrek’e konuşan Özel, Parti Meclisi’ne sürpriz şekilde giren ve “Her şey çok güzel olacak” sloganıyla tanınan Berkay Gezgin hakkında da açıklamalarda bulundu. Özel, Gezgin’in bu sloganı Ekrem İmamoğlu’nun seçim otobüsüne doğru koşarken söylediğini ve o anlara bizzat tanıklık ettiğini belirtti. Berkay’ı cezaevinde ziyaret ettiğini ve orada gençlerin CHP’ye bakışıyla ilgili izlenim aldığını söyleyen Özel, Berkay'ın kendisine, "Özgür Abi, sen bize sahip çıkıyorsun ya Maltepe’de bizden bahsedince koğuşta 46 kişiyiz. Dört beş defa ayağa kalkıp alkışladık..." dediğini aktardı. “O görüşmede PM’ye düşünebiliriz dedim." ifadelerini kullanan Özel, "Şimdi mahkemede bir ceza alacağını sanmıyorum ama anlaşılan sadece Ekrem Başkan değil, Berkay’dan da korkuyorlar.” diye konuştu.

'KURULTAY BAŞVURUSUNU GİZLİ YAPTIK'

CHP’ye kayyım atanacağına yönelik iddialarla ilgili de konuşan Özel, “O kara haftada üç kayyım bekliyorduk” diyerek, iktidarın partiyi karıştırmak istediğini savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, tıpkı MHP sürecinde olduğu gibi CHP’ye yönelik de bir hukuk dışı müdahale planladığını öne süren Özel, “Cuma günü saat 16.59’da kayyum tebliği yapılması hedeflenmişti. Bazı valiler, pazar günü kurultayı yaptırmayacaklarını il başkanlarımıza söylemiş. Biz de bu nedenle başvuruyu gizli yapıp ret cevabı gelmeyecek bir salon ayarladık. Hatta tebligat için partinin karşısındaki kafelere kadar gelmişler.” dedi.

'GÜNDEMİ ELE ALDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "cunta başı" olarak nitelendirmesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını “19 Mart darbe girişimi” olarak tanımlaması sonrası gelen tepkilere de değinen Özel, "Bütün bakanların birden tepki vermesi bizi memnun etti. Gündemi ele aldık. Boykot sürecinde de sesimizi onlar sayesinde duyurduk.” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU SERBEST KALIR MI?

“Ekrem İmamoğlu serbest bırakılır mı?” sorusuna ise Özel, iktidarın anket sonuçlarını beklediğini düşündüğünü belirterek, “AK Parti sahada çok zayıf. Halkın sahiplenmesi iktidarı geri adım atmaya zorlayacaktır. Cumhurbaşkanı adaylarının hapiste tutulması, Erdoğan’ın dünyaya anlatamayacağı bir durum. Seçim yaklaştıkça bu durum daha da sürdürülemez hale gelecek." şeklinde konuştu.

'TRUMP ÖVMEDİ, DALGA GEÇTİ'

ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Zeki bir adam, onu seviyorum" sözleriyle ilgili de değerlendirme yapan Özel, “Büyük bir akıl tutulması var. Trump Erdoğan’ı övmemiş. Hem dalga geçmiş hem tehdit etmiş." dedi. Trump'ın Rahip Brunson’u hatırlattığını söyleyen Özel, "Erdoğan’ın ‘O papazı vermeden bu papazı alamazsın’ dediği Brunson bir telefonla verildi. ‘Aptal olma’ dediği mektup orada duruyor. Gazze meselesinde de bölgeyi ele geçirmek, BM kararını tanımamak, enerji kaynaklarını elinde tutmak planları var. Erdoğan bütün bunlara tek kelime etmiyor. Tersine ‘Trump bizi övdü’ diye bayram ediyorlar. Utanç verici bir durum. Onlar seviniyor, Türkiye Cumhurbaşkanı bu hallere düştü diye ben utanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Nefes