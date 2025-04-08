Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda açıklamalar yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Küresel siyonist lobinin baskıları karşısında bugüne kadar nasıl dik durduysak bundan sonrada eğilmeyeceğiz. Gazze'deki katliamın bir an önce sona ermesi, ateşkesin yapılması için elimizden geleni yapıyoruz.

Antalya Diplomasi Forumu’nda devlet başkanlarıyla Gazze soykırımını görüşeceğiz, neler yapabileceğimize cevap arayacağız. Yayılmacı niyetlerle yeni harita peşinde koşmak faydasız.

Bizim soğukkanlı tutumumuzu zayıflık olarak algıladılar. Siyasette düşman değil rakip vardır. Kavga siyasetin değil barbarlığın sembolüdür. Siyasette küfre yer yoktur olamaz.

CHP marjinal bir örgüt gibi hakaret etmekte. Protesto bahanesiyle başlayan sokak eylemleri topyekün bir saldırıya evrildi. CHP Genel Başkanı yargının görevini yapmasına müsaade etmek yerine yargı mensubuna parmak sallayarak suç örgütlerinin üzerini örtmeye çalışmıştır.

CHP Genel Başkanı’na şunu söylemek istiyorum. Korkunun paniğin telaşın ecele faydası yoktur.

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Kaynak: Haber Merkezi