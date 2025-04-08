Özgür Özel, MYK'nın Yapısını Değiştirecek! İşte CHP'nin Yeni Yol Haritası...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 21. Olağanüstü Kurultayı’nı tamamladı. Kurultaya tek aday olarak katılan Genel Başkan Özgür Özel, delegelerin desteğiyle yeniden genel başkanlığa seçildi. Parti içinde yeni bir yapılanma sürecine giren CHP, bir yandan da meydanlara inmeye hazırlanıyor.

SAHAYA İNİYORLAR

CHP, kurultayın hemen ardından Türkiye genelinde ses getirecek mitingler serisine başlıyor. İlk durak bu hafta İstanbul’un Şişli ilçesi olacak. Akşam saatlerinde yapılacak mitingde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargı sürecine dikkat çekilecek. CHP, İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısında bulunacak ve iktidara erken seçim çağrısını yineleyecek.

Partinin en büyük mitinglerinden biri ise 13 Nisan Pazar günü Samsun’da düzenlenecek. CHP, burada hem ekonomik kriz ve hayat pahalılığına karşı halkın tepkisini meydanlara taşıyacak hem de parti politikalarını kamuoyuna açıklayacak. 19 Nisan’da ise İzmir’de geniş katılımlı bir miting yapılması planlanıyor.

PM İLK TOPLANTISINI YAPACAK

Özel, cumartesi günü yeni dönem için Parti Meclisi’ni ilk kez toplayacak. Kasım 2023’te yapılan kurultay sonrası oluşturduğu Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yer alan 10 Parti Meclisi üyesi, gölge kabinede görev yapıyor. Bu modelin yeni dönemde daha da etkin hale getirilmesi bekleniyor.

MYK’DA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YOLDA

CHP kulislerinden edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde MYK’nın yapısında ciddi değişikliklere gidilecek. İstanbul ve Ankara’da kurulacak ofislerde görev yapacak olan gölge kabine üyeleri, hükümetin politikalarına karşı alternatif çözümler üretecek.

Ayrıca idari MYK üyelerinin sayısının 7’den 10-12’ye çıkarılması planlanıyor. Bu kapsamda, genel sekreterlik, hukuk işleri, örgütlenme, medya ilişkileri ve yerel yönetimlere yönelik yapılanmaların güçlendirilmesi hedefleniyor.

GÜÇLÜ VE HAZIRLIKLI MUHALEFET

Özgür Özel liderliğinde yeniden şekillenen CHP, hem parti içinde kurumsallaşmayı derinleştirmeyi hem de sahada muhalefeti güçlendirmeyi amaçlıyor. İktidar hazırlığı mesajları veren Özel, partisinin "hazır bir alternatif" olduğunu meydanlarda ve kamuoyunda güçlü şekilde hissettirmeye yönelik çalışacak.