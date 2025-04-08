CHP Lideri Özel, Almanya Yeşiller Partisi Lideri ile Bir Araya Geldi

CHP lideri Özel, Almanya Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Felix Banaszak ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

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CHP Lideri Özel, Almanya Yeşiller Partisi Lideri ile Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Felix Banaszak ile görüştü.

Görüşme CHP Genel Merkezi’nde yapılırken, görüşmeye iki partinin liderleri ve beraberlerindeki heyetler katıldı.

Yaklaşık 1 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından açıklama gelmedi.

Kaynak: DHA

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