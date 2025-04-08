Seçim Anketinden İlginç Sonuç: AKP ile CHP En Çok Hangi Partiye Seçmen Kaptırdı?

Erken seçim çağrılarının yükselmesiyle anket çalışmaları da hız kazanırken, ALF Araştırma'nın yaptığı genel seçim anketine göre birinci parti CHP oldu. CHP ile onu takip eden AKP'nin en çok hangi partiye karşı seçmen kaybettiği de açıklandı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Seçim Anketinden İlginç Sonuç: AKP ile CHP En Çok Hangi Partiye Seçmen Kaptırdı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen soruşturmalar kapsamında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu 51 kişi tutuklanırken, ülkede uzun süredir devam eden ekonomik kriz de bu tabloya eklenince muhalefetten gelen erken seçim çağrıları şiddetlendi. Siyasette seçim ihtimali gündeme gelince, anket şirketleri de bu iklime ayak uydurdu.

Birçok anket şirketi, siyasi parti ve siyasetçilerin sahip olduğu oy potansiyelini ölçmek adına çalışmalar gerçekleştirirken, son olarak ALF Araştırma şirketi de Nisan 2025 genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. "Türkiye'nin Seçmen Panoraması" isimli ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Seçim Anketinden İlginç Sonuç: AKP ile CHP En Çok Hangi Partiye Seçmen Kaptırdı? - Resim : 1

BİRİNCİ PARTİ CHP OLDU

Anket sonuçlarına göre birinci parti yüzde 32,1 oy oranıyla CHP oldu. Onu yüzde 30,7 oy oranıyla AKP takip ederken, üçüncü sırada da yüzde 8,5 ile MHP yer aldı. Arkasından yüzde 8,2 ile DEM Parti gelirken, beşinci sıraya da yüzde 5,1 ile Zafer Partisi yerleşti. Onu da sırasıyla yüzde 3,1 ile Yeniden Refah Partisi, yüzde 2,7 ile İYİ Parti, yüzde 2,5 ile Anahtar Parti, yüzde 2,1 ile BBP ve yüzde 1,4 ile TİP takip etti.

CHP'NİN SEÇMEN KAYBETTİĞİ PARTİLER

Ankette vatandaşların partiler arası geçişini gösteren tablo da paylaşıldı. Buna göre; seçmen sayısını en fazla koruyan parti CHP oldu. Seçmeninin yüzde 90,92'sini bünyesinde tutmayı başaran CHP'den DEM Parti'ye geçenlerin oranı yüzde 3,58, İYİ Parti'ye gidenlerin oranı yüzde 1,45, AKP'ye oy vereceğini açıklayanların oranı ise yüzde 1,17 oldu.

Seçim Anketinden İlginç Sonuç: AKP ile CHP En Çok Hangi Partiye Seçmen Kaptırdı? - Resim : 2

AKP'NİN SEÇMEN KAYBETTİĞİ PARTİLER

İkinci sıradaki parti olan AKP'nin seçmenlerinin yüzde 84,97'si partide kalmayı tercih ederken, en büyük geçişin ise yüzde 5,18 oranla Yeniden Refah Partisi'ne yönelik olduğu görüldü. AKP seçmeninin yüzde 2,19'u artık MHP'ye oy vereceğini söylerken, ana muhalefet partisi CHP'ye yönelenlerin oranı da yüzde 1,61 oldu.

MHP'NİN SEÇMEN KAYBETTİĞİ PARTİLER

Üçüncü sıradaki MHP'nin seçmenlerinin yüzde 81,33'ü de gelecek sandıkta partisiyle yola devam edeceğini ifade etti. MHP'den en büyük geçişin yaşandığı parti yüzde 6,84 oranla Zafer Partisi olurken, MHP seçmeninin yüzde 4,73'ü yine Cumhur İttifakı'ndan AKP'ye, yüzde 2,45'i de ana muhalefet partisi CHP'ye geçtiğini söyledi.

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