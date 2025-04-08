CHP'li Demir'den İktidara Tepki: 'Halk Sefaletle Boğuşuyor, Hükümet Hukuksuzluk Peşinde'

Türkiye’de açlık ve yoksulluk sınırları hızla yükselirken, özellikle büyükşehirlerde artan yaşam maliyetleri vatandaşların günlük hayatını zorluyor. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetlerinin halkın sabrını zorladığını ifade etti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
CHP'li Demir'den İktidara Tepki: 'Halk Sefaletle Boğuşuyor, Hükümet Hukuksuzluk Peşinde'

Türkiye’de açlık ve yoksulluk sınırı her geçen gün yükseliyor. Özellikle büyükşehirlerde artan maliyetler vatandaşın belini büktü. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetinin halkın sabrını taşırdığını söyledi. İşsizlik sayısına dikkat çeken Demir, "Gerçek işsiz sayısı ise bir yıl öncesine göre 1 milyon 880 bin, bir önceki aya göre de 68 bin kişi artarak 11 milyon 397 bin kişiyle rekor kırdı." diyerek işsizliğin rekor kırdığını söyledi. İPA verilerini değerlendiren Demir, "İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 87 bin 485 lira. Halk açlık ve sefaletle boğuşuyor, öfkeli ve tepkili." dedi.

“Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun son verilerine göre ülkemizde 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 78 bin 230 lira. Gerçek işsiz sayısı ise bir yıl öncesine göre 1 milyon 880 bin, bir önceki aya göre de 68 bin kişi artarak 11 milyon 397 bin kişiyle rekor kırdı." diye konuşan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükşehirler yaşanmaz hale geldi. Başkent Ankara, konut fiyatlarının en çok arttığı şehir. İstanbul Planlama Ajansının verilerine göre ise İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 87 bin 485 lira. Halk açlık ve sefaletle boğuşuyor, öfkeli ve tepkili."

Hükümetin bu sorunları görmezden geldiğini belirten Demir, çözüm bulmak yerine hukuksuzluğun peşinden gidildiğini söyledi. Demir, "Hükümet ise bu sorunları çözmek yerine sorunları derinleştirecek hukuksuzlukların peşinden gidiyor. Tüm bu ekonomik buhranın ortasında AKP’nin gündemi; öğrencilerin özgürlüklerini kısıtlamak, onları içeri atmak ve Ekrem İmamoğlu’na yapılan haksızlığa ses çıkaranları tehdit etmek.” diye konuştu.

'HÜKÜMET, VATANDAŞIN GÖZÜNDE BİTMİŞTİR'

Gençlerin tutuklanmasına tepki gösteren CHP'li Demir, “Bir yandan sadece anayasal haklarını kullandıkları için gencecik insanlar tutuklanırken diğer yandan artan enflasyon temel ihtiyaçlara bile ulaşımı imkânsız hale getirmiştir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Planlama Ajansı'nın başındaki ismin de tutuklananlar arasında yer aldığını kaydeden Demir, "Verilerinden bahsettiğimiz İstanbul Planlama Ajansı'nın başındaki isim Buğra Gökçe şu an tutuklu. Sırf gerçek verileri açıklıyor ve halkın yaşadığı sorunları gözler önüne seriyor diye bürokratları tutukluyorlar. Hükümet, yalanlarını ortaya çıkaran herkese savaş açmış durumda.” dedi.

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