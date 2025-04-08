İstifa Eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'ye Ateş Püskürdü

CHP’de Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinin belediye başkanı Umut Yılmaz’ın istifa etmesinin depremi yaşanırken, istifa eden Yılmaz’dan zehir zemberek açıklamalar geldi. Yılmaz, “Aileme tehditlerde bulundular, yardımcım silahlı saldırıya uğradı, Genel Merkez suskun kaldı” ifadelerini kullandı.

CHP’den istifa ettiğini duyuran Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yaptığı basın açıklamasında uzun süredir parti içinden baskı, tehdit ve kumpaslarla karşı karşıya olduğunu duyurdu. Açıklamasında “Seçildiğim günden bu yana halkımıza adalet, liyakat ve şeffaflık ilkeleriyle hizmet etmeye çalıştım” ifadelerini kullanan yılmaz, parti içindeki çıkar gruplarının, belediyeyi felç edecek düzeye geldiğini iddia etti.

‘CHP’li meclis üyelerinin belediye başkanlarını savcılığa vermek için sıraya girmesinin’ çok acı olduğunun altını çizen Umut, parti merkezinin ve Gaziantep İl Başkanlığı’nın da sessiz kaldığını işaret etti.

İstifasının ani bir tepki olmadığının altını çizen Yılmaz, uzun süredir yaşadığı vicdani ve siyasi muhasebenin sonucu olduğunu belirtti.

Kamuoyuna da seslenen Yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu karar sadece bir partiden ayrılık değil, bir duruşun, bir ahlakın ve vicdanın ilanıdır. Dün meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi