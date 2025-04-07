CHP'li Belediye Başkanı Partisinden İstifa Etti! AKP'ye mi Katılacak?
31 Mart seçimlerinde CHP'den Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Umut Yılmaz, partisinden istifa etti. Yılmaz'ın görevine bağımsız olarak devam edileceği belirtildi. Öte yandan Yılmaz'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı süreçteki sessizliği sosyal medyada tepki çekmişti.
31 Mart seçimlerinde CHP'den Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Umut Yılmaz, e-Devlet üzerinden partisinden istifa etti. Umut Yılmaz’ın istifasına ilişkin bu hafta açıklama yapacağı öğrenildi.
Yılmaz'ın görevine bağımsız devam edeceği öğrenildi. Öte yandan birkaç ay içerisinde AKP'ye katılacağı da öne sürüldü. Gelişmeye ilişkin CHP'den veya belediye yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı.
Yılmaz'ın İmamoğlu tutuklanmasına sessiz kalması sosyal medyada gündem olmuş, vatandaşların tepkisini çekmişti.
CHP GRUBU MECLİS TOPLANTISINA KATILMADI
Öte yandan CHP Meclis Grubu, Şehitkamil Belediyesi’nin bugünkü Meclis toplantısına katılmama kararı almıştı. Toplantıya katılmama kararı alan meclis üyelerinin de, önümüzdeki günlerde konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi