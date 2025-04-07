YÖK'ten Üniversitelere 'Boykot' Talimatı! 'Öğrenci ve Akademisyenler Hakkında İşlem Başlatın'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot eylemleri sürerken, Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) dikkat çeken bir hamle geldi. YÖK, üniversitelere yazı göndererek ders boykotu çağrısında bulunan akademisyen, idari eleman ve öğrenciler hakkında gerekli 'idari ve adli' işlemlerin yapılması talimatını verdi.

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YÖK'ten Üniversitelere 'Boykot' Talimatı! 'Öğrenci ve Akademisyenler Hakkında İşlem Başlatın'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde protesto gösterileri başlamış ve binlerce kişi eylemler düzenlemişti. Eylemlerini sürdüren üniversite öğrencileri, dersleri ve vize sınavlarını boykot etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sınavlara katılmayan öğrenciler, sıralara “Bu alan anayasal haklarını kullandıkları için tutuklanan sıra arkadaşlarımıza ayrılmıştır" ifadelerinin yer aldığı bir not astı. Öğrencilerin boykotunun ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere yazı gönderdi. Yazıda üniversite yönetimlerinden, boykot çağrısında bulunan öğrenci, akademisyen ve idari elemanlar hakkında gerekli 'adli ve idari' işlemleri yapması istendi.

'BAZI AŞIRI GRUPLARIN...'

Söz konusu yazı şu şekilde:

"Kurulumuza ulaşan şikayetlerde, bazı öğretim elemanlarının ve aşırı grupların/yasa dışı örgütlerin dersleri boykot çağrısı hatta bu yönde hareket etmeleri için öğrencilere baskı yaptıkları bilgileri yer almaktadır.

Bilindiği gibi yükseköğretim kurumlarında derslerin, sınavların veya diğer hizmetlerin engellenmesi, boykot ve işgal eylemlerinde bulunulması 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından suç teşkil eden; 257 sayılı Yükseköğretim Kanunu bakımından disiplin cezası gerektiren eylemlerdendir.
Bu nedenle Anayasal bir hak olan eğitim ve öğretim faaliyetlerini engelleyen veya boykot edenlerle birlikte bu kimselere destek olan akademik ve idari personel ile öğrenciler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin ivedi tesis edilmesi ve Kurulumuza bilgi verilmesini önemle rica ederim."

YÖK'ten Üniversitelere 'Boykot' Talimatı! 'Öğrenci ve Akademisyenler Hakkında İşlem Başlatın' - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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