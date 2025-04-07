CHP Tarihinde İsmet İnönü'den Sonra Bir İlk! Özgür Özel'in Listesi Çizik Yemedi

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı’nda tarihi bir dönemeç yaşandı. Genel Başkan Özgür Özel, Parti Meclisi seçimleriyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu döneminin etkili isimlerini büyük oranda tasfiye ederek parti yönetiminde kapsamlı bir değişim başlattı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İZLERİ SİLİNDİ

CHP’de ulusalcı çizgide olan ve Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden oluşan liste delegeden destek alamadı. Olağan kurultayda Özgür Özel’in PM listesinde 11 gedik açan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın başı çektiği grubun hazırladığı Denge ve Dayanışma Listesi’nden bu defa başaralı olamadı.

DEĞİŞİM, KURULTAYA DA YANSIDI

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı, sadece liderlik düzeyinde değil, tüm kadrolarda köklü bir değişimi beraberinde getirdi. Özgür Özel, Parti Meclisi seçimleriyle birlikte Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimindeki mirasını önemli ölçüde sona erdirdi.

ANAHTAR LİSTE DELİNMEDİ

Kurultay sonucunda Parti Meclisi’ne giren 60 üyeden çok azı Kılıçdaroğlu döneminin etkili isimlerinden oluştu. Bu isimlerde Özel’in seçiminden sonra değişime destek veren isimlerdi. Birçok 'ağır top' delegelerden yeterli desteği alamadı. Yerlerine, Özel’in öncülük ettiği değişimci çizgiyi temsil eden, genç ve yenilikçi isimler geldi.

ÖZEL: BU TASFİYE DEĞİL, YENİLENME

Sonuçların ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, net mesajlar verdi:

"Bu kadro değişikliği, halkın sesi olma iddiamızı güçlendirecek. Biz geçmişe değil, geleceğe bakıyoruz.”

60 kişilik Parti Meclisi hakkında bilgi veren CHP’li yöneticiler, "Genç, saha deneyimli, tabanla yakın kadrolar ön planda" dedi.

YENİ KADRO, YENİ İSTİKAMET

Yeni Parti Meclisi, CHP’nin yönünü daha fazla tabana dönük, katılımcı ve aktif bir muhalefet çizgisine çevirmeyi hedefliyor. Öne çıkan isimler arasında akademisyenler, genç siyasetçiler ve yerel yönetim tecrübesi olan figürler dikkat çekiyor.

Öte yandan Özel, İsmet İnönü’den sonra listesi çizik yemeyen ikinci genel başkan oldu.