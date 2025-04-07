Tam 'Her Şey Çok Güzel Olacak' Derken... AKP'li Başkan, CHP'li Üyenin Sesini Kesti!

AKP'li Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, belediye meclis toplantısında CHP'li üye Deniz Cankara'nın sözünü sık sık kesti. CHP'li Cankara, İmamoğlu protestolarına katılan öğrencilerin tutuklanmasını eleştirince AKP'li başkan Soyuak Cankara'nın mikrofonunu kapattı.

Eda Narin Eda Narin
Son Güncelleme:

Gelibolu Belediye Meclis toplantısında skandal anlara imza atıldı. CHP'nin Meclis Sözcüsü Deniz Cankara, Belediye Meclisi'nde konuşmak üzere söz aldı. Cankara konuşmasında AKP'li belediyenin ekonomik durumuna ilişkin eleştiriler getirirken AKP'li Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, sık sık Deniz Cankara'nın sözünü kesti.

'SENİN DE AĞIRINA GİDECEK ÇOK ŞEY BULUNUR'

Bu duruma CHP sıralarından bir meclis üyesinden "Ağırınıza mı gitti?" tepkisi gelince AKP'li başkan Soyuak, "Mesele benim ağırıma gidip gitmeme meselesi değil. Mesele Gelibolu Belediyesi'nde, Gelibolu meselelerini konuşmak. Sulandırma meselesi değil. Yoksa senin de ağırına gidecek bir çok şey bulunur, sıkıntı yapma" dedi.

'AK PARTİ' TARTIŞMASI

Cankara, "Vergi usul kanununa inanmıyorsunuz. Muhasebe kanununa inanmıyorsunuz. İş kanununa inanmıyorsunuz. Türk Ceza Kanunu'na inanmıyorsunuz ve diyorsunuz ki 'Ben siyaset yapmıyorum.' Siz tam olarak AKP siyaseti yapıyorsunuz. Kanun, kitap tanımıyorsunuz" deyince Soyuak "Ne siz bana AKP deyin, ne ben size CeHaPe diyeyim. Siz AK Parti derseniz ben de size CHP derim" diye sözünü kesti.

'KESİN SESİNİ'

Bu tartışma üzerine Cankara sözlerine 'AK Parti' diyerek devam etti. Cankara, "Bu sürece neden böyle devam ediyorsunuz, biliyor musunuz başkanım? Yargılanmayacağınızı biliyorsunuz. Bu ülkede vatandaştan haraç alanlar yargılanmıyor. Bu ülkede anayasal haklarını kullanıp sokağa dökülen öğrenciler yargılanıyor. Bu ülkede kamu zararı yaratanlar yargılanmıyor, bu ülkede 'Her şey çok güzel olacak' diyen gençler yargılanıyor" ifadelerini kullandı.

Cankara'nın bu sözleri sonrası Soyuak, "Sesini kesmek zorunda kalacağım. Senin gündemle ilgili konuşma hakkın var. Benim de gündem dışı konuları konuşturmama hakkım var" diyerek müdahale etti. Cankara sözlerine devam etmek isteyince Soyuak, "Kesin sesini" talimatını verdi ve Cankara'nın mikrofonu kapatıldı.

İBB Meclisi'nde gerginlik: İmamoğlu, mikrofonu kapattı!İBB Meclisi'nde gerginlik: İmamoğlu, mikrofonu kapattı!İstanbul

Etiketler
AKP Gelibolu CHP
Son Güncelleme:
İBB'den Üç Maddelik 'Yalanlar ve Gerçekler' Açıklaması İBB'den Üç Maddelik 'Yalanlar ve Gerçekler' Açıklaması
DEVA Partili Karal'dan 'Yarım Kalmış Proje' Tepkisi! O Bölgeyi İşaret Etti DEVA Partili Karal'dan 'Yarım Kalmış Proje' Tepkisi! O Bölgeyi İşaret Etti
Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor
Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in A Takımı Belli Oldu, Kılıçdaroğlu'nun Ekibi Tasfiye Edildi... İşte CHP'nin Yeni Parti Meclisi Özgür Özel'in A Takımı Belli Oldu
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakam Verdi Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Avukatı O Detayı İlk Kez Anlattı! Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme
TRT'nin Teşkilat Dizisinde Flaş Ayrılık! Aybüke Pusat'tan Sonra Bir Oyuncu Daha Diziye Veda Etti Aybüke Pusat'tan Sonra Teşkilat'ta Bir Ayrılık Daha
Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı: Yol Arkadaşını Emanet Etmiş... Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı