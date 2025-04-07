Tam 'Her Şey Çok Güzel Olacak' Derken... AKP'li Başkan, CHP'li Üyenin Sesini Kesti!

Gelibolu Belediye Meclis toplantısında skandal anlara imza atıldı. CHP'nin Meclis Sözcüsü Deniz Cankara, Belediye Meclisi'nde konuşmak üzere söz aldı. Cankara konuşmasında AKP'li belediyenin ekonomik durumuna ilişkin eleştiriler getirirken AKP'li Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, sık sık Deniz Cankara'nın sözünü kesti.

'SENİN DE AĞIRINA GİDECEK ÇOK ŞEY BULUNUR'

Bu duruma CHP sıralarından bir meclis üyesinden "Ağırınıza mı gitti?" tepkisi gelince AKP'li başkan Soyuak, "Mesele benim ağırıma gidip gitmeme meselesi değil. Mesele Gelibolu Belediyesi'nde, Gelibolu meselelerini konuşmak. Sulandırma meselesi değil. Yoksa senin de ağırına gidecek bir çok şey bulunur, sıkıntı yapma" dedi.

'AK PARTİ' TARTIŞMASI

Cankara, "Vergi usul kanununa inanmıyorsunuz. Muhasebe kanununa inanmıyorsunuz. İş kanununa inanmıyorsunuz. Türk Ceza Kanunu'na inanmıyorsunuz ve diyorsunuz ki 'Ben siyaset yapmıyorum.' Siz tam olarak AKP siyaseti yapıyorsunuz. Kanun, kitap tanımıyorsunuz" deyince Soyuak "Ne siz bana AKP deyin, ne ben size CeHaPe diyeyim. Siz AK Parti derseniz ben de size CHP derim" diye sözünü kesti.

'KESİN SESİNİ'

Bu tartışma üzerine Cankara sözlerine 'AK Parti' diyerek devam etti. Cankara, "Bu sürece neden böyle devam ediyorsunuz, biliyor musunuz başkanım? Yargılanmayacağınızı biliyorsunuz. Bu ülkede vatandaştan haraç alanlar yargılanmıyor. Bu ülkede anayasal haklarını kullanıp sokağa dökülen öğrenciler yargılanıyor. Bu ülkede kamu zararı yaratanlar yargılanmıyor, bu ülkede 'Her şey çok güzel olacak' diyen gençler yargılanıyor" ifadelerini kullandı.

Cankara'nın bu sözleri sonrası Soyuak, "Sesini kesmek zorunda kalacağım. Senin gündemle ilgili konuşma hakkın var. Benim de gündem dışı konuları konuşturmama hakkım var" diyerek müdahale etti. Cankara sözlerine devam etmek isteyince Soyuak, "Kesin sesini" talimatını verdi ve Cankara'nın mikrofonu kapatıldı.