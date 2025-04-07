DEVA Partili Karal'dan 'Yarım Kalmış Proje' Tepkisi! O Bölgeyi İşaret Etti

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, memleketi Rize'de başlatılan projelerin çoğunun tamamlanmadığını belirterek isyan etti. Siyasilerin özellikle kendi memleketlerinde yapılanları takip etmesi gerektiğini söyleyen Karal, Ankara bürokrasisinin ancak bu şekilde o bölgelerle ilgileneceğini dile getirdi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
DEVA Partili Karal'dan 'Yarım Kalmış Proje' Tepkisi! O Bölgeyi İşaret Etti

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, memleketi Rize’de bir basın toplantısı düzenledi. Vekil Karal, bir seçilmiş olarak kendi memleketi başta olmak üzere tüm Karadeniz Bölgesi'nin problemlerini ve yapılan yatırımları inceleyerek bölgedeki durumun, o bölgede siyaset yapan kişilerin yaptıklarının bir sonucu olduğunu vurguladı. Karal, bilhassa Rize'de siyaset yapanların bölgedeki yatırımların gidişatını takip etmesi gerektiğini söyledi.

Eski Rize Milletvekili olan Hasan Karal, kentte tamamlanmayıp yarım bırakılan projeleri görünce çok üzüldüğünü ve bu konudaki kaygılarını bir soru önergesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na bildirdiğini belirtti. Kararl, bu adımına karşılık bakanlıktan net bir yanıt alamadığını da ifade etti.

'SİZ YAPMAZSANIZ ANKARA'NIN DERDİ OLMAZ'

Rize’ye zaman zaman kabineden isimlerin geldiğini ancak bunun genellikle seçim zamanında verilen ve unutulan vaatler olduğunu söyleyen DEVA Partili isim, "Aslında, ‘Parasızlıktan dolayı bu işlere girişemiyoruz, yarım kalan yatırımları tamamlayamıyoruz’ diyemiyorlar. Bu şekilde bu işlerin takip edilmediğini görünce üzülüyoruz. Ama Rize’nin projelerinin özellikle parasızlıktan dolayı yarım bırakılması gibi bir sebebe sığınamazlar. Siyasiler seçim bölgelerinde, memleketlerinde yapılanları takip etmezse Ankara’daki yetkililerin zaten böyle bir derdi olmaz" dedi.

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