Siyasette 'Cunta' Krizi! Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin soruları cevapladığı bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Tunç, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek amaçlı düzenlenen protestolarda gözaltına alınıp tutuklanan üniversite öğrencilerinin çıplak aramaya maruz bırakıldığı iddialarını yalanlayarak Türkiye'de işkence olmadığını söyledi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın tahliye olasılığı hakkında da konuşan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "cuntacı" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösterdi.

'İŞKENCEYE TOLERANSIMIZ SIFIR'

Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde:

"Detaylı arama istisnai bir durumdur, ülkemizde çıplak arama söz konusu da değildir. İşkenceye sıfır tolerans kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermedik. Bu konuda çok hassasız. Eğer bir tane örnek varsa bu ülkenin yargısı bunun üzerine kararlılıkla gider. Bu tür kara propagandalara müsaade etmemek lazım. 'Türkiye'de işkence var' gibi bir kara propagandaya halkımız itibar etmesin. Zaten artık her yerde kamera var. Böyle bir tespitte bulunulduğunda gerekli müdahaleleri yaparız. Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular devletimize emanettir.

'CUNTACI DİYEN KENDİSİNE BAKSIN'

CHP lideri Cumhurbaşkanımıza yönelik çok talihsiz bir ifade kullanarak "cuntacı" demiştir. Bu gerçekten kabul edilemez bir durum, Cumhurbaşkanımız aksine cuntacılarla mücadele etmiştir. Onlar asıl kendi tarihlerine baksınlar. Cuntacılara, 28 Şubatçı vesayetçilere kol kanat geren onlardır. O yüzden bu ifadeleri kendisine iade diyoruz.

'MAHİR POLAT İÇİN KARARI ADLİ TIP VERECEK'

Mahir Polat konusunda, bizim kanunumuzun maddeleri açık. Cezaevinde sağlık şartları nedeniyle yalnız başına hayatını idare ettiremeyeceklerle ilgili olarak karar da belli. Tam teşekkürlü bir hastaneden alınacak rapor ve bunun Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanmasıyla verilecek karar ile mümkün olabilir. Mahir Polat'ın cezaevine geri alınması da heyet kararıyla gerçekleşmiş, orada şikayetlerinin devam etmesi üzerine Adli Tıp'a sevkine karar verilmiştir. Bugün yine gerekli kararı muayene sonrasında Adli Tıp verecektir. Sonunda da yine bir karar verilecekse Adli Tıp raporu sonucunda savcılık ve mahkeme verecektir."

Kaynak: Haber Merkezi