Yeniden Refah Partisi’nde Sular Durulmuyor: 10 İsim Birden İstifa Etti

Konya’da Yeniden Refah Partisi çatısı altında görev yapan 10 meclis üyesi ile il yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Karatay, Selçuklu ve Konya Büyükşehir Belediyelerinde meclis üyeliği görevini sürdüren isimler, kamuoyuna yaptıkları ortak açıklamada, görevlerini bugüne dek halkın desteğiyle layıkıyla yerine getirdiklerini belirtti.

Açıklamada, seçimle geldikleri günden bu yana vatandaşların sesini duyurmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan üyeler, siyaseti ayrıştıran değil, birleştiren bir anlayışla yürüttüklerini ifade etti. Ancak partinin mevcut yönetiminin bu ilkelerden uzaklaştığını savunan meclis üyeleri ve il yöneticileri, "Yeniden Refah Partisi’nin mevcut yönetimi artık birleştirici değil, ayrıştırıcı bir tutum sergiliyor. Bu nedenle partimizden istifa ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İstifalarını duyuran isimler, bundan sonraki süreçte görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini ve milli görüş ilkelerine bağlı kalacaklarını da sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Konya'da Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan geçtiğimiz haftalarda Yeniden Refah Partisi'nden ayrıldıklarını açıklamıştı.

Yola bağımsız olarak devam edeceklerini belirten Aydın ve Mertcan, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'a tepki göstermişti.

Aydın ve Ercan, Erbakan'ın Konya İl Başkanı'nı belirleme sürecinde teşkilatları dikkate almadıklarından dolayı istifa ettiklerini belirtmişti.

Kaynak: Haber Merkezi