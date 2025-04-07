İmamoğlu'ndan Özel'e Tebrik

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

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İmamoğlu'ndan Özel'e Tebrik

Mart ayında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün düzenlenen Olağanüstü Kurultay'da yeniden CHP'nin genel başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partimizin Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i ve parti yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor. Yeni Türkiye'nin inşaası için özveriyle, kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN OLDU

CHP lideri Özgür Özel, partiye kayyım atanabileceğini söyleyerek Olağanüstü Kurultay'a gitme kararı almıştı. Dün gerçekleştirilen kurultayda Özel, yeniden genel başkan seçildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Özgür Özel'in A Takımı Belli Oldu: İşte CHP'nin Yeni Parti Meclisi Özgür Özel'in A Takımı Belli Oldu
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